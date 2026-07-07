GN, con más bajas en combate al narco

La Guardia Nacional (GN) se perfila como la fuerza federal con mayor número de bajas mortales vinculadas a la violencia criminal durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Un análisis de La Razón, basado en registros públicos, reportes oficiales y el conteo de Causa en Común, ubica al menos 47 integrantes asesinados entre octubre de 2024 y julio de este año, una cifra que duplica los casos documentados para el Ejército, la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR).

El dato ubica a la GN en el punto más alto del costo operativo de la estrategia de seguridad federal. Sólo este año, la corporación acumula 36 elementos asesinados. La dimensión del golpe se amplía al comparar el saldo total frente al reportado por las otras fuerzas federales revisadas. Y es que aún con las bajas del Ejército, la Marina y la FGR juntas, la GN registra 24 víctimas más.

DE ALTO RIESGO ı Foto: Especial

Debajo de la GN está el Ejército, con 12 bajas en el mismo periodo. El recuento integra dos casos en Chihuahua y Sinaloa, además del registro agregado de Causa en Común. La FGR queda después, con seis víctimas. Entre ellas Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía en Tamaulipas, asesinado en Reynosa.

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Al final del conteo se encuentra la Marina, con al menos cinco muertes violentas de personal naval en ataques o hechos compatibles con agresiones criminales. Aunque su saldo queda por debajo del resto, los casos incluyen agresiones contra marinos en Colima, Sonora, Quintana Roo y Sinaloa, además del asesinato del contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, en Manzanillo

Ningún episodio golpeó más a la GN que la reacción criminal posterior al operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En febrero de este año, 25 elementos de la corporación murieron en enfrentamientos reportados en más de una decena de municipios del Bajío. La intervención también dejó 70 detenidos y 30 presuntos integrantes del CJNG sin vida.

Antes, la GN ya había recibido otro golpe. En mayo de 2025, seis elementos murieron por la detonación de una mina artesanal en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco. Reportes adicionales elevaron el saldo a ocho víctimas de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata.

La unidad buscaba ubicar un centro de operaciones y adiestramiento del CJNG. Tras la explosión, la Presidenta Claudia Sheinbaum condenó el empleo de artefactos explosivos y ofreció respaldo a las familias de las víctimas: “Nuestra solidaridad, cariño y todo el apoyo”.

Ataques en Guanajuato, Michoacán, Sinaloa y Jalisco completan el patrón de riesgo para la institución. En Villagrán y Celaya, elementos de la Guardia Nacional murieron en agresiones armadas durante patrullajes o desplazamientos. En Apatzingán, un ataque contra una Base de Operaciones Interinstitucional dejó un agente muerto y dos lesionados. En Ixtlahuacán de los Membrillos, un convoy armado abrió fuego contra personal de carreteras, con saldo de un fallecido.

Más allá del número, los casos muestran una presión directa contra personal federal en zonas de disputa criminal. La GN aparece en emboscadas, ataques con explosivos, agresiones carreteras y reacciones armadas tras operativos contra objetivos prioritarios. Ese patrón confirma que la corporación concentra la exposición territorial más alta dentro del despliegue federal.