Pide El Mayo prisión médica para cadena perpetua; México: su captura fue injerencia

Ismael El Mayo Zambada García aceptó ante la Corte federal de Nueva York el desenlace más severo de su proceso en Estados Unidos. Su defensa reconoció ante el juez Brian M. Cogan que enfrentará cadena perpetua, tras declararse culpable en dos acusaciones, y concentró su petición en que el Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) lo ubique en un centro médico por su avanzada edad y estado de salud.

En una carta fechada el 6 de julio, el abogado Frank A. Perez informó al juez que su cliente ya admitió su responsabilidad en las dos causas abiertas contra él en Nueva York. La declaración de culpabilidad corresponde al primer cargo de cada expediente. Con esa decisión, El Mayo evitó ir a juicio, aceptó la cadena perpetua como consecuencia de sus delitos y tampoco solicitó una sentencia fuera de la ley.

El Dato: El Chapo Guzmán fue condenado a cadena perpetua y recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, conocida como el Alcatraz de las Rocosas.

A sus 76 años, Zambada García enfrenta padecimientos vinculados con la edad, aunque parte del apartado clínico aparece testado en el documento judicial. Perez pidió al juez recomendar su ingreso a FMC Butner, FMC Rochester, MCFP Springfield u otra instalación médica o administrativa del sistema penitenciario federal.

Según la carta, el acusado decidió admitir su culpabilidad desde el inicio del proceso, no presentó mociones previas al juicio y tampoco ofreció cooperación sustancial para buscar una reducción de pena. Ante la oficina de libertad condicional, expresó arrepentimiento con una frase incluida en el expediente: “Acepto la responsabilidad total en mi papel”.

Como parte de su argumento, el abogado reconoció la gravedad del caso. Sostuvo que Zambada García admitió la magnitud, alcance y duración de su participación en la distribución ilegal de drogas, así como la violencia ligada a su papel de organizador. El texto ubicó esa conducta en “el nivel más alto de gravedad”.

Frente al antecedente de Joaquín El Chapo Guzmán, el documento marcó una diferencia procesal. Perez señaló que ambos fueron socios durante años en el Cártel de Sinaloa, pero subrayó que Zambada García eligió declararse culpable, renunciar a apelaciones y evitar un juicio que, según la defensa, habría requerido recursos millonarios.

También comparó la conducta del acusado con la de El Chapo, quien enfrentó un juicio de 11 semanas con unos 30 testigos. En contraste, la defensa dijo que Zambada García aceptó una pena de prisión perpetua sin posibilidad de libertad.

La defensa presentó el traslado de Ismael Zambada García a Estados Unidos como un secuestro y no como una entrega voluntaria. Según la carta, El Mayo acudió el 25 de julio de 2024 a una reunión que habría servido como engaño para atraerlo. Atribuye a Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, los golpes, las ataduras y el traslado en una aeronave privada hacia territorio estadounidense.

Aunque la condena no cambiará, el abogado pidió que el juez tome en cuenta su comportamiento dentro del proceso al momento de recomendar un lugar de reclusión. El escrito sostiene que Zambada García lleva casi dos años en EU, bajo aislamiento total de 24 horas, sin contacto con otros internos y sin quejas formales por sus condiciones carcelarias.

Perez cerró la carta con una petición concreta al juez Cogan. Solicitó que, por “sabiduría, experiencia y familiaridad con el funcionamiento interno” del BOP, recomiende una prisión médica capaz de evaluar y atender las necesidades clínicas y penitenciarias de Zambada García.

La Fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York tiene hasta el 13 de julio para responder por escrito a los argumentos de la defensa, mientras que la audiencia de sentencia quedó programada para el 20 de julio del mismo mes en la sala 10A Sur de la Corte Federal de Brooklyn, donde Cogan —el mismo juez que sentenció a El Chapo y a Genaro García Luna— dictará la condena definitiva.

México insiste en que su captura fue irregular

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que Estados Unidos incurrió en una injerencia al territorio mexicano para conseguir, en 2024, la captura del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, y adelantó que este martes expondrá las contradicciones halladas entre lo que realmente ocurrió y lo informado preliminarmente por el gobierno estadounidense, al que además acusó de brindar protección a un grupo del crimen organizado.

En conferencia de prensa subrayó que no se trata de defender al narcotraficante, porque en México también tenía pendientes con la justicia, pero sí de exponer cómo ocurrieron los hechos para extraer al capo del territorio nacional.

El Tip: En su momento, el embajador de EU negó que se hubieran usado recursos de su país para la captura.

“Más allá de que obviamente es un narcotraficante y es una persona que tenía orden de aprehensión en México y que nadie lo va a defender a él, si hubo —de acuerdo con este reportaje y de un trabajo que venía haciendo desde que salió este reportaje— de la manera en que EU actúa, o algunas agencias de EU actúan, y lo que en su momento dijo el embajador de EU en México, que no tiene nada que ver con lo que en realidad presuntamente ocurrió”, declaró.

Señaló que este informe partió de un trabajo periodístico que salió la semana pasada, que reveló que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) donó a un museo el avión en el que fue trasladado El Mayo desde México hacia EU, lo cual, según el criminal, fue bajo engaños por parte de Joaquín Guzmán López, hijo del también fundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.

Sheinbaum Pardo sostuvo que en México sí se tenían investigaciones y una orden de aprehensión contra El Mayo, pero ello no justifica que se cometiera una invasión, ya que el acuerdo entre ambos países es el de colaborar sin que signifique subordinación.

“Esto no puede justificar la invasión, la injerencia, no la puede justificar, porque —como lo he dicho siempre— la cooperación, la colaboración que se tiene con el gobierno de EU y todas sus instituciones para el tema de seguridad, esa seguimos avanzando, pero es cooperación sin subordinación, es colaboración sin injerencismo, y eso le ha quedado muy claro a todas y a todos. Entonces, la manera en que se hizo esta detención es muy importante sacarla a la luz, lo que se dijo en su momento y lo que dicen ahora. ¿Quién mintió?”, cuestionó.

Tras destacar que México no interviene en aquel país, enfatizó en que “por el bien” de la relación bilateral, la forma en que ocurrió la detención debe quedar clara, tal y como se exigió desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando ocurrió la extracción del narcotraficante.

Comentó que será relevante trazar una línea del tiempo sobre este caso, desde el año 2000 hasta agosto de 2024, cuando ocurrió la captura, y comentó que pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) detallar los informes que EU le brindó, durante la gestión de Alejandro Gertz.

Además, la mandataria expuso que mientras EU denominó a los cárteles del narcotráfico como terroristas, también ha brindado el recurso de protección a algunos miembros de estas organizaciones delincuenciales.

“Y lo que provocó también. Y luego, también, que es muy importante decirlo: la protección que se le ha dado a un grupo en EU, porque ellos los nombraron ‘organizaciones terroristas’, pero, al mismo tiempo, le están dando protección”, dijo.