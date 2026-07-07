Muere marino en operativo federal que dejó 10 sicarios abatidos y 3 más detenidos

Un elemento de la Secretaría de Marina (Semar) murió, tres más resultaron heridos y 10 agresores perdieron la vida este fin de semana tras dos enfrentamientos armados en Sinaloa, donde fuerzas federales detuvieron a tres hombres vinculados con un grupo delictivo.

El caso comenzó en la comunidad de San Marcos, en Mazatlán, cuando personal naval efectuaba labores de sondeo y monitoreo en ríos y presas, como parte de las acciones preventivas para identificar posibles incrementos súbitos en los niveles de agua y alertar oportunamente a la población durante la actual temporada de lluvias.

2 de los heridos se reportan fuera de peligro

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal, durante esas labores, presuntos integrantes de un grupo delictivo atacaron al personal naval con artefactos explosivos improvisados.

Como resultado de la agresión, cuatro elementos navales sufrieron lesiones. Uno murió mientras recibía atención médica. De los tres heridos restantes, dos se encuentran fuera de peligro y uno más permanece en estado grave, según el reporte oficial.

Tras el ataque en Mazatlán, personal de la Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reforzaron la presencia de seguridad en la región. En una acción posterior, ahora en el municipio de El Rosario, las autoridades repelieron otra agresión y reportaron la muerte de 10 atacantes.

El Dato: Versiones iniciales señalaron que los marinos acompañaban a colectivos de madres buscadoras en la zona; sin embargo, las activistas desmintieron esa información.

Según los reportes, el operativo se implementó en las localidades de Cajón Ojo de Agua Número dos, Agua Verde y Chametla, donde habitantes reportaron la presencia de elementos navales en convoyes y helicópteros que sobrevolaban en distintas zonas serranas.

Además, fuerzas federales detuvieron a tres hombres relacionados con un grupo delictivo. Dos de los detenidos serían originarios del Estado de México y fueron identificados como Yhair ‘N’ y José Luis ‘N’, mientras que al otro aprehendido se le identificó como Stiven Alberto ‘N’, de nacionalidad colombiana, quienes presuntamente formarían parte de la facción criminal Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

Durante el operativo, las instituciones de seguridad aseguraron armas, municiones y equipo táctico. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación.

Previamente, en su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el saldo de al menos 10 civiles muertos que dejó un enfrentamiento entre criminales y las Fuerzas Armadas en Sinaloa, el cual derivó de una agresión que previamente se cometió contra elementos de la Secretaría de Marina.

Consultada al respecto, la mandataria federal comentó: “El día anterior fueron heridos varios marinos, y en una acción, al siguiente día, fueron agredidos nuevamente, y por eso, la situación que reportas. Pero ahí informa con más detalle el Gabinete de Seguridad”.

Por su parte, la Armada de México expresó solidaridad con los familiares, compañeros de armas y seres queridos del elemento naval que perdió la vida. También manifestó sus “más sentidas condolencias” y el “reconocimiento institucional por su entrega, valor y compromiso al servicio de nuestra nación”.

En tanto, el Gabinete de Seguridad refrendó su compromiso con la ciudadanía de efectuar operaciones en estricto apego al marco jurídico vigente para contribuir al mantenimiento del Estado de derecho y reforzar la seguridad en el estado de Sinaloa.

GN, con más bajas en combate al narco

| Por Elizabeth Hernández |

La Guardia Nacional (GN) se perfila como la fuerza federal con mayor número de bajas mortales vinculadas a la violencia criminal durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Un análisis de La Razón, basado en registros públicos, reportes oficiales y el conteo de Causa en Común, ubica al menos 47 integrantes asesinados entre octubre de 2024 y julio de este año, una cifra que duplica los casos documentados para el Ejército, la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR).

El dato ubica a la GN en el punto más alto del costo operativo de la estrategia de seguridad federal. Sólo este año, la corporación acumula 36 elementos asesinados. La dimensión del golpe se amplía al comparar el saldo total frente al reportado por las otras fuerzas federales revisadas. Y es que aún con las bajas del Ejército, la Marina y la FGR juntas, la GN registra 24 víctimas más.

DE ALTO RIESGO ı Foto: Especial

Debajo de la GN está el Ejército, con 12 bajas en el mismo periodo. El recuento integra dos casos en Chihuahua y Sinaloa, además del registro agregado de Causa en Común. La FGR queda después, con seis víctimas. Entre ellas Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía en Tamaulipas, asesinado en Reynosa.

Al final del conteo se encuentra la Marina, con al menos cinco muertes violentas de personal naval en ataques o hechos compatibles con agresiones criminales. Aunque su saldo queda por debajo del resto, los casos incluyen agresiones contra marinos en Colima, Sonora, Quintana Roo y Sinaloa, además del asesinato del contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, en Manzanillo

Ningún episodio golpeó más a la GN que la reacción criminal posterior al operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En febrero de este año, 25 elementos de la corporación murieron en enfrentamientos reportados en más de una decena de municipios del Bajío. La intervención también dejó 70 detenidos y 30 presuntos integrantes del CJNG sin vida.

Antes, la GN ya había recibido otro golpe. En mayo de 2025, seis elementos murieron por la detonación de una mina artesanal en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco. Reportes adicionales elevaron el saldo a ocho víctimas de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata.

La unidad buscaba ubicar un centro de operaciones y adiestramiento del CJNG. Tras la explosión, la Presidenta Claudia Sheinbaum condenó el empleo de artefactos explosivos y ofreció respaldo a las familias de las víctimas: “Nuestra solidaridad, cariño y todo el apoyo”.

Ataques en Guanajuato, Michoacán, Sinaloa y Jalisco completan el patrón de riesgo para la institución. En Villagrán y Celaya, elementos de la Guardia Nacional murieron en agresiones armadas durante patrullajes o desplazamientos. En Apatzingán, un ataque contra una Base de Operaciones Interinstitucional dejó un agente muerto y dos lesionados. En Ixtlahuacán de los Membrillos, un convoy armado abrió fuego contra personal de carreteras, con saldo de un fallecido.

Más allá del número, los casos muestran una presión directa contra personal federal en zonas de disputa criminal. La GN aparece en emboscadas, ataques con explosivos, agresiones carreteras y reacciones armadas tras operativos contra objetivos prioritarios. Ese patrón confirma que la corporación concentra la exposición territorial más alta dentro del despliegue federal.