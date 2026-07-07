Al final la ganó la alcaldesa

Con la novedad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó ayer que el ejercicio de recursos de dos bolsas federales que el municipio de Acapulco, a cargo de Abelina López, se realizó conforme a derecho. Con ello, se ha informado, quedaron sin efecto las observaciones sobre 898 millones de pesos planteadas por la Auditoría Superior de Guerrero, a la cual ahora se señala de haber actuado sin tener competencia constitucional. Según lo resuelto, Abelina ejerció el recurso en 511 obras tras de los devastadores efectos que tuvo sobre el puerto el impacto del huracán Otis en octubre de 2023. Nos piden no perder de vista el dato de que la Auditoría Superior de la Federación ya había fiscalizado las erogaciones del municipio reportando en su momento observaciones por 3.7 millones de pesos, la cual por cierto después se reportó como atendida y cerrada. Nos cuentan que tras el fallo la alcaldesa no quiso dejar pasar la oportunidad de señalar que el dinero fue para mejorar Acapulco. Ahí el dato.