La hermana de Erling Haaland se volvió tendencia en redes sociales tras aparecer junto al futbolista durante la celebración de la victoria de Noruega sobre Costa de Marfil en el Mundial 2026, hace unos días.

La joven, llamada Gabrielle Braut Haaland, destacó por su belleza y su notable parecido con Erling. Su presencia generó cientos de comentarios y memes, donde muchos usuarios señalaron que se parece incluso más a Erling que él mismo. Conoce a la hermana del deportista.

¿Quién es la hermana de Erling Haaland?

Gabrielle Braut Haaland es la hermana de Erling Haaland, el famoso delantero noruego. La joven mantiene un perfil más reservado que su hermano, pero cuenta con una comunidad importante en Instagram, con más de 130 mil seguidores, donde comparte fotos de viajes y momentos familiares junto a su esposo, de origen turco, y su pequeño hijo.

Recientemente compartió varias fotografías de su cumpleaños 28, donde se le vio disfrutando de la compañía de sus amigas y seres queridos más cercanos.

Pero Erling Haaland no es la única estrella de la familia. Gabrielle ha sido reconocida en Noruega por su participación en la Unidad Especial de la Guerra Marítima, donde ha realizado misiones de seguridad y rescate, lo que le ha otorgado un reconocimiento significativo en su país.

¿Cuántos hermanos tiene Erling Haaland?

Erling Haaland proviene de una familia con fuerte historial deportivo, pues su padre, Alf-Inge Haaland, fue futbolista profesional, y su madre, Gry Marita Braut, fue campeona nacional de heptatlón.

Gabrielle es una de las hermanas mayores, y además de ella, Erling tiene otros hermanos y hermanas menores, aunque Gabrielle es la más conocida públicamente. Otro hermano del futbolista noruego es Astor Haaland, quien de niño jugaba al balompié.

En la siguiente foto se puede apreciar, de izquierda a derecha, a Astor, Erling y a Grabielle Haaland.

Erling Haaland y dos de sus hermanos. ı Foto: IG Erling Haaland y dos de sus hermanos.

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