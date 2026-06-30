Erling Haaland se convierte en rey de los memes del mundial

No importa si está marcando goles o simplemente aparece frente a una cámara. El delantero noruego Erling Haaland se ha convertido en uno de los personajes más virales del Mundial 2026 y, para muchos aficionados, ya es el auténtico “rey de los memes” del torneo.

Mientras ayuda a Noruega a seguir con vida en la Copa del Mundo, el atacante del Manchester City también está dando de qué hablar en redes sociales.

Sus gestos, sus celebraciones y hasta sus publicaciones en Snapchat han inspirado cientos de memes que se comparten a diario en plataformas como X, TikTok e Instagram.

El goleador ha mostrado una faceta mucho más relajada fuera de la cancha. En lugar de mantener una imagen seria, Haaland suele compartir momentos divertidos y espontáneos, algo que ha conectado rápidamente con los aficionados, especialmente con los más jóvenes.

🔵 Aquí va un momento épico en la vida del jugador de Noruega, Erling Haaland 🤣#Noruega#mundialdefútbol2026 #mundialdefútbol pic.twitter.com/ZqSfj5dJuu — ML Noticias (@mlnoticiasmx) June 30, 2026

Cada partido suyo deja una nueva ola de imágenes, videos y bromas que se vuelven tendencia. Ya sea por una celebración, una expresión o alguna ocurrencia en redes sociales, el noruego siempre encuentra la manera de convertirse en tema de conversación.

Pero detrás de todo ese fenómeno digital también hay un futbolista que responde dentro del terreno de juego. Haaland ha sido una de las figuras de Noruega en este Mundial y sus actuaciones han sido clave para mantener vivas las aspiraciones de su selección.

En un torneo donde las redes sociales juegan un papel cada vez más importante, el delantero ha logrado destacar por partida doble: con goles y con una personalidad que engancha a millones de seguidores alrededor del mundo.

Porque si hay algo que ha dejado claro el Mundial 2026 es que Erling Haaland no solo pelea por ser una de las grandes figuras del torneo, también se ha ganado un título muy especial entre los aficionados: el rey de los memes.

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MSL