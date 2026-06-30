Noruega vence a Costa de Marfil y es la primera selección europea en octavos de final del Mundial 2026

Noruega dejó en el camino por el título del Mundial 2026 a Costa de Marfil tras llevarse la victoria por marcador de 2-1 en la cancha del Estadio Dallas, recinto que otorgó el pase a los octavos de final a la primera selección europea, tras el fracaso de Países Bajos y Alemania.

Antonio Nusa fue el jugador que abrió el marcador para los vikingos a los 39 minutos de tiempo corrido, el jugador del Leipzig se quitó a su marca con un amague y sacó un disparo con efecto que terminó colándose en la portería de Yahia Fofana, quien se lanzó para hacer más espectacular la anotación.

¡GOLAZO DE NORUEGA! ¡VEAN NADA MÁS QUE EFECTO! ⚽🇳🇴



Antonio Nusa pegó un derechazo para poner el 0-1.#ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/o5dcHQFac5 — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 30, 2026

🇨🇮¡GOOOL DE COSTA DE MARFIL! ¡GOOOL QUE LOS MANTIENE CON EL SUEÑO! 🇨🇮



Amad Diallo pone el 1-1 ¡Esto se empató! #ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/lfjBBBEdmQ — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 30, 2026

Erling Haaland mete a Noruega a los octavos del Mundial 2026

Erling Haaland, el goleador del Manchester City, marcó al minuto 86 el tanto con el que Noruega definió el cotejo a su favor en el estadio de los Dallas Cowboys.

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El Androide definió con un toque en el área, a pase de Patrick Berg, para desatar la euforia de la afición de los vikingos rojos, que vuelven a unos octavos de final de Copa del Mundo por primera vez desde la edición de Francia 1998.

¡GOOOOL DE HAALAAND! ¡NORUEGAAAA HACE EL 1-2! ⚽🇳🇴



El androide apareció al 85'. ¡Pueden ganar el juego! #ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/9zo4aLj6GL — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 30, 2026

¿Contra quién va Noruega en los octavos de final del Mundial 2026?

Con su victoria sobre Costa de Marfil, Noruega se convirtió en el próximo rival de Brasil en la Copa del Mundo 2026, en lo que promete ser uno de los mejores juegos de la ronda de octavos de final de la justa tripartita.

Los nórdicos se reencuentran con la Canarinha, a la que superaron 2-1 en la fase de grupos de Francia 98, la edición más reciente en la que los vikingos rojos habían participado.

El encuentro entre las selecciones de Brasil y Noruega se llevará a cabo el próximo domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, en el recinto en el que se celebrará la gran final del Mundial 2026.

EVG