LaLiga de España inicia sin Barcelona ni Real Madrid

Menos de un mes después de que España ganara la Copa del Mundo, LaLiga es la primera de las grandes de Europa en ponerse en marcha este fin de semana, aunque de manera inusual.

Un partido ha sido aplazado y el campeón defensor, Barcelona, y el Real Madrid, de José Mourinho, no jugarán hasta el fin de semana siguiente porque algunos de sus futbolistas regresaron más tarde tras la Copa del Mundo.

El Dato: Kylian Mbappé fue el goleador de la pasada Temporada 2025-2026, de LaLiga de España. El francés se encargó de marcar en 25 oportunidades de 63 posibilidades.

Un brote de hongos en el césped provocó que el debut en casa del Celta de Vigo contra Osasuna el domingo se aplazara al 27 de agosto.

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Barcelona, en busca de un tercer título consecutivo de LaLiga en España, visitará a Elche el 23 de agosto. El Real Madrid, renovado bajo Mourinho tras una segunda temporada consecutiva sin un gran título, comenzará el 22 de agosto.

El habitual integrante del top cuatro Atlético de Madrid recibe al ascendido Málaga el miércoles mientras soporta la incertidumbre sobre el futuro del delantero Julián Álvarez, que quiere marcharse.

La temporada europea comenzó oficialmente el miércoles, cuando el Paris Saint-Germain derrotó 2-1 al Aston Villa en la final de la Supercopa de la UEFA.

El Tip: lamine yamal debutó el 29 de abril de 2023, tan sólo con 15 años. El cuadro catalán venció al Betis dicha ocasión.

Alavés recibe a Getafe para abrir la jornada el sábado, y luego Sevilla da la bienvenida a Rayo Vallecano.

El domingo marca el regreso de Racing Santander a la máxima categoría tras una ausencia de 14 años. Recibe a Villarreal, que terminó tercero la temporada pasada por detrás de Barcelona y Madrid. Levante también visita a Espanyol.

Barcelona irá por el triplete con muchos de los jugadores que ayudaron a España a asegurar su segundo título de Copa del Mundo, entre ellos Lamine Yamal, Dani Olmo, Gavi, Pedri y Pau Cubarsí.

No es probable que regrese Ferran Torres, quien anotó el gol del triunfo de España en la prórroga en la final de la Copa del Mundo contra Argentina. Según se informa, Torres negocia un traspaso al PSG.

Los de Hansi Flick se han visto reforzados con el fichaje del inglés Anthony Gordon, quien ayudará a compensar la salida del veterano Robert Lewandowski.

Con la esperanza de evitar otra temporada decepcionante, el Real Madrid trajo de vuelta a Mourinho para hacerse cargo de una plantilla que fue renovada.

Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham se mantienen, mientras que entre los nuevos fichajes figuran el campeón del mundo Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva y Yan Diomande.

Entre los veteranos que dejaron el plantel estuvieron Dani Carvajal y David Alaba. El Atlético tuvo a tres jugadores en la selección para la Copa del Mundo: Marcos Llorente, Marc Pubill y Álex Baena.

Álvarez también estuvo en la final, con Argentina, y durante el torneo pidió ser transferido. El interés por él ha llegado desde el Real Madrid y el Barcelona.

El Atlético ha indicado que no tiene intención de vender al delantero, que ya regresó a los entrenamientos. Pero las dudas sobre el futuro de Álvarez persisten.

El técnico Diego Simeone ya ha perdido a Antoine Griezmann, Thiago Almada, Nahuel Molina y Clément Lenglet.

Entre las incorporaciones están Alejandro Grimaldo, Morten Hjulmand y Lee Kang-In. También se espera la llegada de Cristian Cuti Romero.

LaLiga afirma que será la primera liga del mundo en desplegar a gran escala la tecnología de “balón conectado”. El balón lleva un sensor de radiofrecuencia que “de forma continua y precisa” transmite en tiempo real información sobre la posición del balón y el momento exacto de cada contacto.

Los datos generados por el sensor se capturan mediante una red de unas 12 antenas instaladas en cada estadio e integradas en el ecosistema tecnológico que utiliza LaLiga.

Los tres equipos que llegan desde la segunda división son Racing Santander, Málaga y Deportivo La Coruña, el antiguo campeón que pasó ocho temporadas en categorías inferiores.

Los equipos descendidos la temporada pasada fueron Mallorca, Girona y Oviedo.

“Está progresando en todo, la dificultad de los partidos va en aumento, y muy bien venir aquí con este ambiente”, dijo Mourinho al término del encuentro ante el Deportivo La Coruña.

“Ha sido un partido serio contra un equipo que vuelve a LaLiga. Este trofeo tiene mucha tradición para ellos y han dado todo. Nos han obligado a jugar serio, ha sido un partido complicado”.

Lamine Yamal

Nacionalidad: española

Equipo: Barcelona

Vinícius Jr.

Nacionalidad: brasileña

Equipo: Real Madrid