¿Quién es Jazmín Escobar, tiktoker paraguaya? Cuantos años tiene, qué contenido hace y su video más viral

El nombre de Jazmín Escobar se ha popularizado en plataformas como X (antes Twitter), Telegram y Ltube, donde se ha convertido en tendencia después de la supuesta filtración de un video íntimo y supuestas fotografías privadas que fueron difundidas sin su consentimiento.

Hasta el momento, no hay evidencia que confirme la autenticidad del material y algunos Internautas afirman que en ningún momento aparece la tiktoker paraguaya, por lo que se ha convertido en un tema muy comentado.

¿Quién es la tiktoker paraguaya Jazmín Escobar?

Jazmín Escobar es una joven creadora de contenido paraguaya que ha cobrado popularidad en su región por sus videos de humor, reflexiones y momentos de su vida cotidiana.

Su video más viral tiene 4.6 millones de vistas y en él, la podemos ver bailando en plena calle mientras lleva una sudadera café y unos jeans amplios al ritmo de un tema musical en portugués.

De acuerdo con lo que compartió la joven anteriormente, tiene apenas 14 años de edad, por lo que, si existe un video íntimo de ella, el mismo sería considerado contenido explícito de menores de edad.

La joven mencionó que la situación ya ha sido denunciada, pues en redes sociales venden y promocionan sus supuestos videos +18. “Les pido por favor que no crean, compartan ni sigan difundiendo algo que no es cierto”, pidió la joven.

¿Quién es la tiktoker paraguaya Jazmín Escobar? ı Foto: Especial

Cabe mencionar que la difusión, consumo o visualización de contenido íntimo filtrado sin consentimiento constituye una forma grave de violencia digital que vulnera directamente la privacidad, la dignidad y el bienestar psicológico de las víctimas.

Además del impacto ético y social, en la mayoría de los países de Latinoamérica esta práctica está tipificada como un delito penal que conlleva sanciones severas, incluyendo penas de cárcel y multas económicas.

Detener la cadena de difusión, no abrir los enlaces y reportar estas publicaciones es fundamental para proteger la seguridad digital, frenar el tráfico de morbo y fomentar un entorno en línea basado en el respeto y el consentimiento.

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