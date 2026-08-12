La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes son los NOMINADOS este 12 de agosto?

Este miércoles 12 de agosto se llevan a cabo las terceras nominaciones entre los participantes de La Casa de los Famosos México 2026. Poco a poco, aumentan las fricciones entre los participantes del reality show, por lo que parece que todo está muy cerca de estallar.

Esta semana, la prueba de líder la ganó Brianda Deyanara, quien por elección del público subió a Memo Schutz a la suite con ella. Por este motivo, la joven cuenta con inmunidad y en esta ocasión, no puede ser nominada por el resto de sus compañeros.

Ellos son los nominados de la semana en La Casa de los Famosos México 2026

Los nominados de La Casa de los Famosos México 2026 se revelan en la gala del miércoles.

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En esta ocasión, las pelotitas en una urna cambiaron las votaciones, pues cada una tenía diferentes indicaciones que afectan las nominacione

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México 2026?

El pasado domingo salió Ximena Herrera de la casa; sin embargo, entró junto a Mariana Ochoa al Exilio, donde esperaron al martes para que el público determinara cuál de ellas podría regresar al programa el martes.

Y es que ese día ocurrió la salida de Fede Vigevani, quien había sido un infiltrado y un aliado de la producción. Por ello, su lugar fue tomado por Mariana, a partir del voto del público.

En la casa han habido grandes tensiones entre los participantes. El bajo presupuesto de comida provocó fricciones entre Yahir y Cynthia, quienes entraron en una discusión porque él quiso organizar los horarios para cocinar.

Por otro lado, también Cynthia y Aldo estallaron en una discusión muy fuerte donde se dijeron groserías y se atacaron verbalmente antes de decidir pedirse disculpas posteriormente.

Otro desencuentro ocurrió entre Ese Pérez y Moisés Peñaloza durante el cine, donde discutieron sobre la trayectoria del actor, entre otras cosas. También Ese Pérez fue acusado de burlarse de la cultura de Masad Altamimi.

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