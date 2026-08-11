¿Quién regresa a La Casa de los Famosos México 2026? ¿Mariana Ochoa o Ximena Herrera?

Este martes termina El Exilio de Mariana Ochoa y Ximena Herrera en La Casa de los Famosos México 2026 y se define cuál de las artistas regresa al reality show después de la salida de Fede Vigevani.

Recordemos que Fede no era un habitante común, sino un infiltrado, por lo que este martes 11 de agosto terminó su participación en el programa, algo que confirmaron durante la gala de liderazgo este lunes.

“Me va a doler muchísimo, mañana va a ser un día muy emotivo” 😭 — Fede Vigevani termina su papel como infiltrado en esta temporada y mañana saldrá de la casa#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/fVU5agHA4U — nacho con O (@NachoConO) August 11, 2026

“Me va a doler muchísimo, siento que mañana va a ser un día muy emotivo y no sé cómo voy a reaccionar. Va a ser muy complicado, pero gracias por tenerme, la he pasado increíble”, se sinceró Fede Vigevani cuando se le anunció que sus horas en La Casa de los Famosos México estaban contadas.

Ella es la habitante que regresa a La Casa de los Famosos México 2026

Este martes en la gala se definió que la habitante que regresa a La Casa de los Famosos México 2026 tras la salida de Fede fue Mariana Ochoa.

Fue el domingo que se reveló la nueva dinámica inédita en el reality show, donde Mariana Ochoa y Ximena Herrera permanecerían en la competencia durante un par de días pese a que fueron la primera y segunda eliminada respectivamente.

Ambas entraron a El Exilio, una zona sin comodidades alejada de la casa que los habitantes desconocen que existe. Ahí permanecieron juntas desde el domingo en espera de la votación del público.

Y es que es la audiencia quien determina a través de votos cuál de las dos participantes vuelve al programa, pese a que ellos mismos fueron quienes no votaron lo suficiente por ellas para mantenerlas dentro en un inicio.

Hay quienes consideraban que era injusto que incluyeran a Mariana, siendo que ella sí salió del programa y tuvo un espacio para saber más detalles y afinar su estrategia a conveniencia.

En ese sentido, el público argumentaba que habría sido más interesante simplemente meter a un nuevo habitante que ocupara el lugar de Fede en lugar de elegir a una de las ya eliminadas y se preguntan si esto no hará que el programa tarde mucho más en llegar a su fin.

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