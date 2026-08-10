La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién es el líder de la semana hoy 10 de agosto?

Este lunes 10 de agosto se juega una vez más la prueba de liderazgo en La Casa de los Famosos México 2026, donde se va a definir cuál de los participantes del programa obtendrá el puesto y sus beneficios.

Los habitantes ya se despidieron de la segunda eliminada, Ximena Herrera, pero no sospechan que pronto podría regresar ella o Mariana Ochoa del exilio al reality show.

¿Quién ganó la prueba de líder este 3 de agosto en La Casa de los Famosos México?

El líder de la semana en La Casa de los Famosos México 2026 se determina en la gala del lunes.

Las pruebas iniciales se llevaron a cabo horas antes de la gala para determinar a quiénes serían los semifinalistas del juego, que en esta ocasión consistía en lograr zafarse de unas cadenas y correr hacia un colchón para alcanzar un despertador. Los finalistas fueron:

Moisés Peñaloza

Brianda Deyanara

Cynthia Klitbo

Cabe mencionar que en la ronda de semifinalistas de la prueba hubo polémica, pues Ese Pérez aseguró que Moisés Peñaloza hizo trampa y que le enseñaron qué llave tenía que utilizar para el primero de los candados. Esto levantó sospechas en redes sociales sobre si el famoso estaba recibiendo algún tipo de ayuda.

👁️ Ese Pérez expuso que Moisés Peñaloza sacó ventaja e hizo trampa en la prueba preliminar para el liderato, la jefa revisó y lo confirmó, repitieron la ronda pero se quedó en el mismo carril y volvió a ganar.#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/MEbflh1L2Y — nacho con O (@NachoConO) August 10, 2026

Beneficios del liderazgo en La Casa de los Famosos México 2026

El habitante que obtiene el liderazgo de la semana en el reality show también adquiere una serie de beneficios que lo pueden ayudar a permanecer en el proyecto durante más tiempo.

Los beneficios son:

Inmunidad: El líder no puede ser nominado esa semana, por lo que se asegura un lugar por más tiempo en el reality show.

Habitación de líder: El habitante sube a descansar en una habitación exclusiva con grandes comodidades y lujos. Debe ser acompañado por otro participante que puede elegir él o en otros casos es sorteado o elegido por el público.

Salvación: El líder es quien obtiene el beneficio inicial de la salvación para elegir al habitante que sacará de la placa de nominados esa misma semana. Deberá defender este derecho el viernes en el robo de la salvación.

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