¿Quién es el eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 hoy 9 de agosto?

Este domingo 9 de agosto se lleva a cabo de nueva cuenta la gala de eliminación en La Casa de los Famosos México 2026, donde se va a determinar cuál de los participantes queda fuera del reality show en la segunda semana de la competencia televisada.

Después de que Moisés Peñaloza salvó a Gema Garoa el pasado viernes, quedaron cuatro habitantes nominados y la mayor pregunta es si Ximena Herrera, Masad Al-Tamimi, Memo Shutz o Ernesto Laguardia quedan fuera del proyecto multiplataforma.

En esta ocasión en La Casa de los Famosos México 2026, los bandos han comenzado a tomar forma y por ello, las nominaciones han ido más encaminadas a deshacerse de los contrarios o de aquellos que aún no forman parte de ningún grupo como tal.

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Asimismo, las tensiones aumentan conforme pasan los días y tras darse a conocer que la tercera semana la pasarán con la mitad del presupuesto tras no superar la prueba, se esperan que hayan aún más conflictos a partir de la falta de comida en la cocina.

¿Quién es el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 hoy 9 de agosto?

Ximena Herrera es la segunda habitante eliminada de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026. Sin embargo, no quedó fuera de la competencia, sino que fue enviada al exilio.

Asimismo, al público le tocó decidir quién de las participantes eliminadas regresa el martes tras estar en el exilio. Si será Ximena o Mariana Ochoa, la primera eliminada.

NOOOO HAY ELIMINADO, SE INAUGURA EL FLOPERO EXILIO (DESTIERRO) DE TELEMUNDO. 😭#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/CqsMQvqrkD — Humor_y_Farandula (@HumoryFarandula) August 10, 2026

Antes de darse a conocer cómo quién fue el menos votado por el público, en redes sociales ya especulaban sobre la posible salida de Ximena Herrera, quien sería la mujer que obtuvo el favor de menos personas fuera de la competencia.

Ernesto Laguardia también destacó en los últimos días por su discordia con Moisés Peñaloza, quien parece estarse perfilando como “el villano de la temporada” que juega separado del resto. Por este motivo, surgieron friccione incluso fuera del programa que generaron reacciones en las redes sociales de los actores de telenovelas.

Por otro lado, comentaban también sobre la fuerza que ha obtenido en este par de semanas Memo Shutz, a pesar de que muchos lo criticaron porque parece no estar jugando con estrategia y tampoco es muy hábil en las pruebas.

Finalmente, Masad Al-Tamimi ha sabido jugar cerca de las personalidades destacadas de la casa y el público tiene opiniones divididas sobre él. Mientras algunos lo critican por su poca intención de ayudar en las labores de la casa, otros celebran su personalidad.

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