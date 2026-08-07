Reclaman omisiones sobre rumbo de la Casa del Poeta

EL COMITÉ de Defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde externó que es “inadmisible” la convocatoria para participar hoy en una mesa para definir el futuro del inmueble, debido a que estará “conformada por sólo algunos miembros del medio literario y por representantes de intereses ajenos a la poesía” y al recinto.

En el comunicado difundido ayer, criticó que el ejercicio no tenga un carácter vinculante, por lo que la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mor, “no está obligada a asumir compromisos públicos, lo que implica la discrecionalidad en las decisiones y la convierte en una estrategia de simulación”.

Denunció que el propósito de la mesa es la desnaturalización de la Casa del Poeta. “No es ni centro vecinal, ni casa de cultura, ni centro interdisciplinario y cualquier definición que viole su naturaleza emanada de las mesas de trabajo es ilegítima e ilegal”.

TE RECOMENDAMOS: Arturo García Bustos espera su lugar en la Rotonda de las Personas ilustres Arturo García Bustos espera su lugar en la Rotonda de las Personas ilustres

Reiteró la necesidad de crear un nuevo régimen jurídico que establezca el objeto social y su régimen de gobierno interno, la partida presupuestal para su operación y su mantenimiento.

La primera mesa de trabajo para definir la nueva etapa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde está convocada para hoy de 11:00 a 13:00 horas en el inmueble.

La Secretaría de Cultura local informó que están invitados los ocho colectivos y grupos que formaron parte de las consultas previas.

“Las personas interesadas en participar a título personal, así como integrantes de otros colectivos, podrán solicitar a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México su incorporación”, detalló ayer la dependencia en un comunicado.

En total se realizarán tres sesiones, en las que se abordarán los temas: la vocación de la Casa del Poeta, la experiencia y competencias requeridas de la persona que sea nombrada titular y los mecanismos para su designación.

Estarán como instituciones observadoras, el Colegio de San Ildefonso, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Instituto Zacatecano de Cultura, entre otras más.