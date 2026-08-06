Con un festival honran legado de Bernal Jiménez

PARA RENDIR tributo al legado del compositor Miguel Bernal Jiménez a 70 años de su muerte, se organiza un festival que reunirá del 4 al 10 de septiembre, en Morelia, Michoacán, a instrumentistas que interpretarán los diversos géneros que cultivó el artista michoacano, desde la música coral hasta la pianística, organística y de cámara y sinfónica.
El Festival Homenaje por el 70 Aniversario Luctuoso de Miguel Bernal Jiménez ofrecerá conciertos, conferencias y una exposición fotográfica sobre la vida y obra de de este, algunas imágenes son inéditas, dio a conocer ayer en conferencia de prensa Ricardo Bernal Vargas, presidente del Patronato del Festival de Música de Morelia (FMM).
“Todos los artistas (que participan) no están cobrando un peso; dijeron es el legado de Bernal Jiménez y nos sumamos para festejar”, comentó Verónica Bernal Vargas, directora del Festival de Música de Morelia, quien indicó que se invierten 300 mil pesos.
Con este festival se busca seguir difundiendo la obra de Miguel Bernal Jiménez y su importante legado, que consta de más de 300 piezas.
“Mientras compositores como Silvestre Revueltas, Juan Pablo Moncayo, Manuel M. Ponce o Carlos Chávez, basaron su visión del nacionalismo en el indigenismo, en la época prehispánica y en lo popular, ninguno de ellos logra hacer una síntesis completa de lo que era el mexicano en aquella época”, destacó el musicólogo Edgar Calderón, quien está a cargo de la organización del Coloquio Miguel Bernal Jiménez.
La inauguración será el 4 de septiembre en el Templo de Santa Rosa de Lima, con la participación de Rodrigo Neftalí, el Cuarteto José White y el Coro Representativo de la Facultad de Bellas Artes Mtro. Manuel Torres Cosio.