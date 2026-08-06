Con un festival honran legado de Bernal Jiménez

PARA RENDIR tributo al legado del compositor Miguel Bernal Jiménez a 70 años de su muerte, se organiza un festival que reunirá del 4 al 10 de septiembre, en Morelia, Michoacán, a instrumentistas que interpretarán los diversos géneros que cultivó el artista michoacano, desde la música coral hasta la pianística, organística y de cámara y sinfónica.

El Festival Homenaje por el 70 Aniversario Luctuoso de Miguel Bernal Jiménez ofrecerá conciertos, conferencias y una exposición fotográfica sobre la vida y obra de de este, algunas imágenes son inéditas, dio a conocer ayer en conferencia de prensa Ricardo Bernal Vargas, presidente del Patronato del Festival de Música de Morelia (FMM).

“Todos los artistas (que participan) no están cobrando un peso; dijeron es el legado de Bernal Jiménez y nos sumamos para festejar”, comentó Verónica Bernal Vargas, directora del Festival de Música de Morelia, quien indicó que se invierten 300 mil pesos.

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Con este festival se busca seguir difundiendo la obra de Miguel Bernal Jiménez y su importante legado, que consta de más de 300 piezas.

“Mientras compositores como Silvestre Revueltas, Juan Pablo Moncayo, Manuel M. Ponce o Carlos Chávez, basaron su visión del nacionalismo en el indigenismo, en la época prehispánica y en lo popular, ninguno de ellos logra hacer una síntesis completa de lo que era el mexicano en aquella época”, destacó el musicólogo Edgar Calderón, quien está a cargo de la organización del Coloquio Miguel Bernal Jiménez.

La inauguración será el 4 de septiembre en el Templo de Santa Rosa de Lima, con la participación de Rodrigo Neftalí, el Cuarteto José White y el Coro Representativo de la Facultad de Bellas Artes Mtro. Manuel Torres Cosio.