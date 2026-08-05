FILAH celebra nueva edición con Javier Camarena, exposiciones y libros

ASISTENTES en la FILAH, en el Museo de Antropología, en 2023.

La Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH) llega a su edición número 37 con un recital del tenor Javier Camarena y la Orquesta Sinfónica de Xalapa, cuatro exposiciones, novedades editoriales y más de 350 actividades gratuitas.

El encuentro, que contará con Veracruz y Francia como invitados de honor, tendrá como eje “La inclusión en la preservación del patrimonio cultural”.

Después del acto inaugural, tendrá lugar la presentación del tenor veracruzano Javier Camarena, quien cantará el próximo 13 de agosto a las 12:30 horas en el patio del Museo Nacional de Antropología, sede de la FILAH.

87 talleres se ofrecerán durante la feria

Este año la feria, que culminará el 23 de agosto, se amplía en cuanto a oferta, por lo que espera superar a los 183 mil asistentes que tuvo en 2025.

“La apuesta es que la FILAH tenga un mayor número de visitantes. ¿En qué se sustenta esto? En que tenemos más talleres, 30 por ciento más, con respecto a la edición pasada. En lugar de 11 foros académicos, ahora son 14. También, el periodo vacacional va a ayudar a que la visita presencial aumente”, dijo ayer en conferencia Beatriz Quintanar, directora nacional de difusión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Este año, el encuentro reunirá a más de 85 editoriales, universidades y distribuidores que ofrecerán novedades editoriales, libros especiales y de divulgación, revistas y materiales infantiles.

Entre las novedades editoriales que destacan está Culiacán. Recetas de agua y tierra, de Ana Bedolla Giles; Moctezuma y el ardid del pasado. Antropología de la Conquista, de Luis Barjau; Nayar. El sol de la oscuridad, de Adriana Guzmán, y El bordado maya de Yucatán. Patrimonio vivo, que analiza las técnicas ancestrales y su evolución.

El INAH presentará más de 40 libros de reciente publicación, de los cuales 28 son de fondo propio y 14 en coedición.

Asimismo, destacan cuatro exhibiciones, 40 años picando piedra. La paleontología mexicana entra a la cancha del INAH, Del barrio al desierto, Hilos de Veracruz. De lo bonito a lo verdaderamente valioso y Veracruz: formas de un territorio. Del paisaje pictórico del siglo XIX a la creación contemporánea.

“Del barrio al desierto es una espléndida exposición fotográfica sobre los chavos banda de la ciudad de Veracruz que organizan peregrinaciones en el desierto y reinventan nuevas formas de espiritualidad”, dijo Arnaud Exbalin, director del Centro de Estudios Mesoamericanos y Centroamericanos (CNCPC), quien acudió en representación de la Embajada de México en Francia.

Indicó que, como parte del programa del país invitado de honor, se darán a conocer los últimos resultados de las excavaciones en la Península de Yucatán, trabajos en los que Francia colabora con México.

Por el lado de Veracruz, participarán 400 artistas en 60 actividades que incluirán danza folclórica, son jarocho, música coral en lengua náhuatl, títeres y narraciones orales, salsa y expresiones ceremoniales.

Se rendirá tributo a María del Consuelo Maquívar Maquívar, experta en arte virreinal mexicano; y a Odile Hoffmann, investigadora honoraria del Institut de Recherche pour le Développement, quien ha sido clave para comprender las relaciones entre identidad, racismos, desigualdad y movilidad en Latinoamérica.

Defiende cena en Chapultepec

SIN DETALLAR qué tipo de actividades de promoción se llevaron a cabo en la cena organizada por la FIFA el 10 de junio, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, el director del INAH, Omar Vázquez Herrera, defendió que el evento tuvo como fin “intercambiar información de relevancia”, relacionada con “la enorme recepción que tuvimos en el país como sede del Mundial de Futbol”.

“Fueron actividades de promoción y diplomacia cultural”, añadió sobre el evento que es investigado por la Fiscalía General de la República, a raíz de una denuncia.

Este diario preguntó al director del INAH ¿por qué se autorizó a la FIFA realizar la cena de gala si no tiene una vocación cultural?, respondió: “No se trata de la FIFA, más bien de este evento del Mundial de futbol, que tiene un carácter cultural y turístico”.

Más tarde, en un comunicado, el INAH señaló que una vez que culmine la investigación, “la documentación será pública”.