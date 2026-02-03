¿Quién es Patricia Castillo? De donde es, edad...

Patricia Castillo, conocida en redes como Patricia Castillo 93, es una famosa influencer y creadora de contenido para adultos que está causando revuelo en las redes sociales con sus fotos y videos.

Patricia Castillo 93 ı Foto: Especial

Patricia Castillo hace videos de comedia para adultos enfocados en el doble sentido para provocar a sus fans, quienes siempre quieren ver más de sus grabaciones a manera de suscripción.

¿De dónde es Patricia Castillo?

Patricia Castillo es originaria de España, sin embargo, se mudó a Andorra, un lugar donde también han vivido otros influencers como El Rubius, entre otros más.

Sin embargo, parece que actualmente la celebridad de Internet reside en Miami, Estados Unidos, ya que sus últimas grabaciones tienen esa ubicación.

Edad de Patricia Castillo

Por el momento no se ha revelado su edad, pero algunos fans afirman que tiene tendría alrededor de 28 años.

¿A qué se dedica Patricia Castillo?

De acuerdo con información de redes, la famosa no solo se dedica a ser una estrella en las redes sociales, sino que también es emprendedora pues puso una empresa de marketing y publicidad con sede en Andorra, en la que hay varios talentos a los que ella ayuda a crecer en las redes sociales, tal y cómo lo ha hecho ella en los últimos años.

Sin embargo, ella también es actriz para adultos cuenta con su página de OnlyFans con una suscripción de 3.50 dólares, es decir, al rededor de 60 pesos mexicanos.

También tiene un canal de Telegram que es gratuito para sus fans en donde ellos pueden ver las cosas que publica, para anunciar sus contenidos exclusivos en otras plataformas como OnlyFans.

La actriz hace videos de comedia jugando con el tema de que es actriz para adultos y tiene un perfil en páginas de contenido de personas +18 años.

Además siempre presume su figura en traje de baño o en atuendos deportivos muy ajustados.