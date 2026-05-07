“México, mucho picante”

Alrededor de 50 mil voces, que esperaron bajo el abrasador rayo del sol por más de seis horas, estallaron en gritos de euforia cuando los siete integrantes de la banda surcoreana BTS se asomaron por uno de los balcones de Palacio Nacional, en el marco de su segunda gira de conciertos en solitario en México.

BTS provoca euforia y lágrimas desde Palacio Nacional ı Foto: David Patricio›La Razón

Tras su llegada al país, los idols del k-pop se trasladaron al recinto para reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien meses atrás envió una carta al primer ministro de Corea del Sur para intentar que, por medio de esto, la famosa agrupación musical abriera más fechas en México y así todas las fans del país pudieran asistir.

Los fanáticos llevaron carteles, afiches y fotos de sus ídolos, ayer ı Foto: David Patricio›La Razón

El Tip: LA VENTA de merch oficial ocurrió entre reclamos ayer. ARMYS grabaron cómo revendedores adquirieron productos antes.

Sin dar mayor detalle sobre lo conversado, la mandataria mexicana compartió en sus redes sociales una fotografía junto a los artistas: “Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur”, dijo.

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Los fanáticos llevaron carteles, afiches y fotos de sus ídolos, ayer ı Foto: David Patricio›La Razón

El anuncio de la visita fue dado por la jefa del Ejecutivo al cierre de su conferencia matutina. Fueron pocos los minutos que transcurrieron cuando las primeras ARMYS comenzaron a apostarse en las vallas frente a Palacio Nacional, sin importar el calor que hacía en la Ciudad de México. Incluso, en la tarde, bomberos les rociaron agua para refrescarlas.

Los fanáticos llevaron carteles, afiches y fotos de sus ídolos, ayer ı Foto: David Patricio›La Razón

Mariana —una joven tijuanense que apenas había llegado al aeropuerto con la esperanza de encontrar un boleto para alguno de los conciertos que inician esta semana— fue la primera en llegar para afianzar probablemente la única oportunidad para ver de cerca a sus ídolos.

3 conciertos ofrecerá la agrupación en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Desde las salidas del Metro Zócalo, detrás de Palacio Nacional, el Eje Central y Pino Suárez, centenares de jóvenes corrían solas o en grupos para alcanzar el mejor puesto frente a Palacio Nacional. Su asistencia de 50 mil, casi fue como llenar un Estadio GNP Seguros, recinto que pisará hoy la banda con el esperado Arirang Tour.

LA PRESIDENTA informó que la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, estuvo “apoyando” en la visita de BTS. ı Foto: David Patricio›La Razón

Entre las multitudes se veía acelerar el paso a estudiantes con sus uniformes y mochila al hombro, a pequeñas que jalaban de la mano a sus madres y padres para apurarlos a llegar; otras con glitter sobre las mejillas y atuendos especiales para la ocasión.

Los fanáticos llevaron carteles, afiches y fotos de sus ídolos, ayer ı Foto: David Patricio›La Razón

Alrededor de las 16:30 horas, mientras un potente equipo de sonido instalado frente a Palacio Nacional hacía sonar las canciones de BTS, los ventanales de dos balcones se abrieron y la multitud dejó de cantar y estalló en gritos. A algunas comenzaron a temblarles las manos y las lágrimas les salían de tanta emoción.

Los fanáticos llevaron carteles, afiches y fotos de sus ídolos, ayer ı Foto: David Patricio›La Razón

Pero fue hasta las 17:10 horas cuando RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook salieron por uno de los palcos al costado derecho de Palacio Nacional, acompañados de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Luego de un minuto de escuchar sus nombres coreados y que los gritos no cesaran, Kim Nam-joon, conocido como RM, fue el primero en tomar el micrófono, pero ante cada palabra que intentó pronunciar en español, lo pausaban los gritos incesantes.

Los fanáticos llevaron carteles, afiches y fotos de sus ídolos, ayer ı Foto: David Patricio›La Razón

Y así fue como expresó ante una multitud de eufórica: “Hola, nosotros somos BTS. Muchas gracias. No podemos esperar por el concierto de mañana. Hagámoslo divertido. Te amo, te quiero, muchas gracias”.

También habló V, quien en un esfuerzo por hablar el “poco” español que sabe, dijo: “Hola, no hablo español muy bien. ¿Nos extrañaron? Extrañamos muchísimo más a México. La mayoría aquí es increíble. Nos vemos la próxima vez, adiós”.

LA PLANCHA del Zócalo, ayer, con las ARMYS. ı Foto: Especial

La Presidenta —quien había permanecido aplaudiendo a los cantantes y observando a la multitud—, también tomó la palabra para pedir a la banda que vuelva el próximo año: “Ya les dije que tienen que regresar el próximo año”, lo cual hizo estallar nuevamente a las ARMYS.

La aparición duró tres minutos. Decenas de fans permanecieron el rato que las canciones se hicieron sonar, mientras otras se retiraron entre crisis nerviosas, manos temblorosas y un llanto incontenible.