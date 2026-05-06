Los Auténticos Caligaris en el Estadio GNP 2026: Fechas, precios de boletos y cuándo es la preventa

Las dos grandes agrupaciones se unen en un concierto único

Dos de los exponentes más grandes del género, Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris, han confirmado su gira conjunta La Fórmula Perfecta, un espectáculo que promete fusionar los himnos de ambas agrupaciones en una sola velada histórica.

El tour recorrerá las principales ciudades de la República, incluyendo Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana y San Luis Potosí.

En la capital regiomontana, el encuentro tendrá lugar en el Auditorio Banamex el próximo 20 de noviembre de 2026, en SLP el 1 de Noviembre en el Parque Tangamanga II y el Estadio GNP Seguros para la CDMX.

Fechas y horarios de preventa

La demanda se pronostica sumamente alta, por lo que las boleteras han establecido un calendario de venta por etapas para asegurar el acceso a los fans:

Preventa Citibanamex: Jueves 7 de mayo, 14:00 PM.

Venta General: Viernes 8 de mayo, 13:00 PM.

Los boletos estarán disponibles a través del sistema Ticketmaster.

Este show no será una presentación por separado, sino una dinámica donde la maestría musical de los Decadentes y la energía circense de los Caligaris se mezclarán en tiempo real.

Los asistentes podrán corear clásicos como “La Guitarra” y “Loco (Tu forma de ser)”, entrelazados con hits imbatibles como “Kilómetros” y “Todos locos”.

Ambas bandas han construido una hermandad de décadas, y esta gira es la celebración oficial de ese respeto mutuo.

La fiesta más increíble del mundo… ahora es gira 🤩 Nos encontramos. Y lo hicimos realidad 🔥



Por primera y única vez,

Los Auténticos Decadentes + Los Caligaris

JUNTOS en un mismo escenario



🌎 Y más por anunciar…



Bienvenidos a este delirio hermoso

Próximamente a la venta 🎫 pic.twitter.com/PraVkYWV4v — Los Autenticos Decadentes (@LADecadentes) April 28, 2026

Su gira contempla también países de Latinoamérica como Colombia, Argentina; además se seguirán agregando más estados como Puebla, Tijuana, Guadalajara y más en los próximos días. Así mismo se darán los detalles de los recintos que los recibirán y las fechas de venta de boletos.

Para los seguidores mexicanos, esta es una oportunidad única de vivir un gran hito con dos de los espectáculos más coloridos y dinámicos del rock en español actual.