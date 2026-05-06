BTS habló español en Palacio Nacional; así fue su discurso para ARMY | VIDEO

BTS causó sensación este miércoles 6 de mayo en la Ciudad de México al aparecer en uno de los balcones laterales de Palacio Nacional en compañía de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Lo que pocas personas esperaban era que algunos de los integrantes de BTS se animaran a hablar en español durante su breve encuentro, a pesar de que admitieron no saber mucho del idioma.

▶️ #Video | Los integrantes de BTS que se reunieron este miércoles con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional salieron por uno de los balcones laterales del recinto para saludar a las miles de fans que se congregaron en el Zócalo capitalino.



Desde el balcón, Sheinbaum apareció… pic.twitter.com/wXnikGTyW8 — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 6, 2026

BTS dedica unas palabras a ARMY

El primero en tomar el micrófono en Palacio Nacional fue RM, quien también fue el encargado de dar el discurso más largo frente a ARMY. El famoso que también es quien mejor habla inglés de la banda, dividió su discurso tanto en inglés como en español.

“Hola”, dijo RM, “muchas gracias por recibirnos. No podemos esperar al concierto de mañana. Vamos a divertirnos mañana”, pidió. “Te amo ARMY, te quiero muchas gracias”, comentó mientras mezclaba ambos idiomas y causaba sensación en la plaza del Zócalo capitalino.

Después, V declaró que intentaría hablar español a pesar de no saber muy bien: “No hablo español muy bien pero voy a intentarlo. Nosotros extrañabamos muchísimo mas a Mexico. La energia aqui es increible. muchas gracias por admirarnos tantos. Nos vemos la proxima vez. Adios”, expresó tratando de pronunciar las palabras de la mejor manera.

#Video | 💜🎤 Palabras que dieron los miembros de BTS acompañados de la Presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) ante los cientos de personas que acudieron para saludarlos en la explanada del Zócalo Capitalino.



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Rápidamente, en redes sociales reaccionaron con emoción a las breves declaraciones de la banda, quienes de este modo quisieron demostrar su amor por México de una manera especial frente a las cientos de seguidoras que se dieron cita afuera de Palacio Nacional.

Algunas de las reacciones por el momento en redes sociales fueron las siguientes:

“¡Bienvenidos! BTS todo México les da una cálida bienvenida“.

“Me encanta cómo BTS está tomando fotos de ARMY, que también están ahí para tomarles fotos a ellos“.

“Se sorprendieron al ver tanto ARMY”.

“BTS se va a enamorar de México y el otro año volverán con más fechas”.

“La manera en como Taehyung se preparo un mini discurso en español, ÉL LO DIO TODO “.

“BANGTAN DANDO UNAS PALABRAS EN ESPAÑOL, ES REAL???“

Sin duda alguna, ARMY apreció el gesto de que BTS aprovechara su breve encuentro con sus fans en Palacio Nacional para dedicar unas breves palabras en español sin dominar el idioma, lo que deja ver la conexión entre los fans y la banda.