‘Te amo ARMY’: BTS saluda a sus fans en Palacio Nacional | VIDEO

Cómo lo anunció Claudia Sheinbaum en la mañana de este 6 de mayo, BTS acudió a Palacio Nacional para tener un encuentro con la presidenta de México, como parte de las actividades que realizó la agrupación surcoreana antes de sus esperados conciertos en el Estadio GNP Seguros.

Claudia Sheinbaum había adelantado la posibilidad de reservar un balcón en Palacio Nacional para que BTS pudiera saludar a las ARMY que acudieran al Zócalo capitalino más o menos a las 17:00 horas, cuando ellos se darían cita con la mandataria.

▶️ #VIDEO | Debido a la intensa temperatura que se percibe en el centro de la capital y la aglomeración de personas frente a Palacio Nacional, bomberos de la Ciudad de México rocían agua a las fans de BTS para intentar refrescarlas.



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“Si viene mucha gente, podemos abrirles un balcón para que los saluden, porque es algo bonito y de amistad entre Corea y México. Vienen un ratito nada más y voy a platicar con ellos; por si quieren saludarlos, podrán asomarse al balcón”, comentó.

BTS saluda a ARMY desde Palacio Nacional

BTS salió a saludar a sus fans pocos minutos después de las 17:00 horas en compañía de Claudia Sheinbaum. Los integrantes de la banda sacaron celulares y tomaron fotos mientras que se mostraban muy sorprendidos por el recibimiento.

Los integrantes de BTS que se reunieron este miércoles con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional salieron por uno de los balcones laterales del recinto para saludar a las miles de fans que se congregaron en el Zócalo capitalino.

“Hola”, dijo RM, “muchas gracias por recibirnos. No podemos esperar al concierto de mañana. Vamos a divertirnos mañana”, pidió. “Te amo, te quiero muchas gracias”, comentó en inglés y español.

#Video | 💜🎤 Palabras que dieron los miembros de BTS acompañados de la Presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) ante los cientos de personas que acudieron para saludarlos en la explanada del Zócalo Capitalino.



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Por su parte V declaró que intentaría hablar español, “extrañamos muchísimo a México. La energía es increíble, muchas gracias por admirarnos tanto”.

Durante alrededor de 3 minutos, los cantantes mandaron abrazos y saludos a miles de fans que aguardaron desde las 10:00 a.m para verlos.

Algunos de sus integrantes se animaron a hablar español con frases como “México picante”, “Te amo”, “¿Nos extrañaron?”.

Desde el balcón, Sheinbaum apareció junto a los integrantes de la agrupación y aseguró que ya les pidió que regresen a México próximamente, aunque hasta el momento no se ha definido si volverían con un concierto gratuito en el Zócalo o con otro espectáculo de gran formato como el que ofrecerán la próxima semana en la capital.

Horas antes, integrantes del fandom ARMY se concentraron frente a Palacio Nacional a la espera de ver a la banda surcoreana, que sostuvo un encuentro privado con la mandataria previo a sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros.

#Video | 💜🎤 Muchos fans ya se concentran en la Plaza de la Constitución tras el anuncio sobre la aparición de integrantes de BTS desde Palacio Nacional a las 17:00 horas de este martes.



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El encuentro del grupo con la presidenta mexicana es consecuencia de una conversación anterior de ella con el presidente de Corea, Lee Jae-myung, a quien le había solicitado más conciertos para el territorio mexicano, aunque esto último no tuvo una resolución final.

“Me respondió que le daba mucho gusto que el grupo tuviera tanto éxito en México. Claudia Curiel consiguió que vinieran a Palacio Nacional”, explicó Sheinbaum sobre la llegada de la banda al Centro Histórico de la CDMX.

BTSse presentará en el Estadio GNP Seguros el 7, 9 y 10 de mayo. Sus conciertos han sido muy esperados pero también muy polémicos, pues ARMY, las fans de la banda, declararon que muchas no alcanzaron boletos por los revendedores.

Esto llevó a un par de manifestación y muchos señalamientos en redes sociales hacia la boletera Ticketmaster, a quienes acusaban de estar coludidos con los revendedores.

Fue por este motivo que Claudia Sheinbaum intervino con una llamada para buscar más conciertos. Por otro lado, se realizó una denuncia en Profeco, quien dio sanciones a Ticketmaster por los boletos de BTS.

▶️ #Video | Los integrantes de BTS que se reunieron este miércoles con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional salieron por uno de los balcones laterales del recinto para saludar a las miles de fans que se congregaron en el Zócalo capitalino.



Desde el balcón, Sheinbaum apareció… pic.twitter.com/wXnikGTyW8 — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 6, 2026

CON INFORMACIÓN DE FERNANDA RANGEL Y YUL BONILLA