Acuden 50 mil ARMY al Zócalo a ver a BTS

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que, al menos, 50 mil personas acudieron al Zócalo capitalino para ver a los integrantes de BTS en el Palacio Nacional, donde estuvieron con la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.
Por medio de una tarjeta informativa, la autoridad capitalina indicó que la actividad, en la que los integrantes del grupo de pop emitieron un mensaje a los asistes, transcurrió en paz y no hubo incidentes.
“Durante el desarrollo del evento, personal de la Secgob mantuvo recorridos permanentes de supervisión, además de contar con la presencia del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, en coordinación con diversas áreas del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno de México, lo que permitió brindar atención oportuna ante cualquier eventualidad”, precisó la dependencia.