Acuden 50 mil ARMY al Zócalo a ver a BTS

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que, al menos, 50 mil personas acudieron al Zócalo capitalino para ver a los integrantes de BTS en el Palacio Nacional, donde estuvieron con la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

Por medio de una tarjeta informativa, la autoridad capitalina indicó que la actividad, en la que los integrantes del grupo de pop emitieron un mensaje a los asistes, transcurrió en paz y no hubo incidentes.

▶️ #Video | Así fue la salida de BTS desde uno de los balcones de Palacio Nacional en donde miles de fans se concentraron desde temprano para ser parte de este momento desde el Zócalo de la Ciudad de México. La banda momentos antes sostuvo un encuentro con la Presidenta de… pic.twitter.com/YWsGpHpDqV — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 6, 2026

“Durante el desarrollo del evento, personal de la Secgob mantuvo recorridos permanentes de supervisión, además de contar con la presencia del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, en coordinación con diversas áreas del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno de México, lo que permitió brindar atención oportuna ante cualquier eventualidad”, precisó la dependencia.