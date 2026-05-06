Sheinbaum recibe a BTS en Palacio Nacional; les pidió regresar a México el próximo año

La Presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con BTS en Palacio Nacional y compartió una foto del momento del encuentro con los ídolos del K-Pop.

En la imagen, los siete integrantes de la banda surcoreana aparecen vestidos de trajes color beige y azul marino, mientras la mandataria aparece en el centro sosteniendo un póster con la imagen de los artistas.

La Presidenta compartió un breve mensaje con la imagen: “Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur“.

Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur. pic.twitter.com/OS39Sp0H6g — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 6, 2026

Sheinbaum le pidió a BTS que regresen a México el próximo año

Los integrantes de BTS salieron a saludar a sus fans conocidas como ARMY desde uno de los balcones de Palacio Nacional.

Cuando los jóvenes cantantes y bailarines aparecieron para dar un muy breve mensaje en español y en inglés, Sheinbaum también aprovechó para tomar la palabra y darles una noticia a las ARMY.

La mandataria dijo que les pidió a los de BTS regresar el próximo año, momento que fue muy aplaudido por las fans de la agrupación surcoreana.

#Video | 💜🎤 Palabras que dieron los miembros de BTS acompañados de la Presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) ante los cientos de personas que acudieron para saludarlos en la explanada del Zócalo Capitalino.



📹: @alexdavidaqui#BTS #CDMX #Zócalo #KPop #Noticias pic.twitter.com/F67boQJ7Jf — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 6, 2026

Las seguidoras de RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jungkook se congregaron en la Plaza de la Constitución para ver por unos minutos a sus artistas favoritos.

Miles de fans se reunieron afuera de Palacio Nacional para ver a BTS ı Foto: Especial

El fandom agradeció en las redes sociales haberlos llevado al Palacio Nacional y que salieran a saludar, ya que muchos de los fans no lograron conseguir boletos para los conciertos que serán los días 7, 9 y 10 de mayo.

Además, el gobierno de México atendió los comentarios del ARMY cuando empezó la venta de boletos para los shows, ya que Profeco emitió medidas y anunció una multa a la boletera por las prácticas e irregularidades para este y para todos los conciertos que anuncie.