IMSS refuerza preparación ante emergencias y cambio climático a 40 años del Sistema Nacional de Protección Civil

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, afirmó que México cuenta con una protección civil fortalecida a cuatro décadas de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil, aunque advirtió que el cambio climático representa nuevos retos que obligan a reforzar la preparación institucional.

Durante la Primera Sesión Ordinaria 2026 de la Unidad de Protección Civil del IMSS, el funcionario destacó la necesidad de impulsar hospitales resilientes, capaces de enfrentar fenómenos cada vez más intensos como lluvias, ciclones tropicales y olas de calor.

👷 Llevamos a cabo la Primera Sesión Ordinaria de la Unidad de Protección Civil de @Tu_IMSS.



Revisamos los avances en capacitación en protección civil, con más de 28 mil personas capacitadas, y acciones para fortalecer la prevención en nuestras unidades.



También analizamos… pic.twitter.com/JoLLkJq6vx — Zoé Robledo (@zoerobledo) May 6, 2026

El encuentro, realizado en la Sala del H. Consejo Técnico, reunió a directivos y especialistas que analizaron la perspectiva climatológica para este año, así como la coordinación de acciones preventivas y operativas a nivel nacional.

Robledo recordó que el Sistema Nacional de Protección Civil fue instituido el 6 de mayo de 1986, tras el impacto del Terremoto de México de 1985, lo que permitió consolidar mecanismos de respuesta basados en la prevención, la capacitación y la coordinación.

Señaló que, si bien México es hoy un referente internacional en la materia, el cambio climático ha modificado las condiciones en las que operan las unidades médicas. Explicó que muchos hospitales fueron diseñados bajo contextos distintos, mientras que actualmente enfrentan fenómenos más severos que incrementan los riesgos operativos y los impactos en la salud.

Ante este panorama, hizo un llamado a fortalecer el modelo de hospitales verdes, seguros y resilientes, con énfasis en eficiencia energética, uso responsable del agua y capacidad de adaptación ante emergencias.

En la sesión también se presentaron avances en materia de capacitación: de enero a abril de 2026, 28 mil 553 personas participaron en cursos de protección civil. Asimismo, se dieron a conocer detalles del Concurso Nacional de Crónica conmemorativo y la estrategia para el Simulacro Nacional.

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MSL