PRI pide a EU declarar a Morena como ‘organización terrorista’; acusa vínculos con el crimen

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Moreno, informó que solicitó al gobierno de Estados Unidos declarar a Morena como organización terrorista, al acusar presuntos vínculos entre ese partido y grupos del crimen organizado.

El también senador detalló que presentó un escrito formal ante el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, argumentando que existe una “complicidad evidente” entre Morena y organizaciones criminales.

Acompañado por legisladores priistas, entre ellos Rubén Moreira, el dirigente sostuvo que la legislación estadounidense —incluida la llamada Ley Patriota— permite designar como terroristas a personas u organizaciones que representen una amenaza, lo que implicaría sanciones para quienes mantengan vínculos con ellas.

Morena y el crimen organizado son lo mismo. Por eso, nuestro Presidente @alitomorenoc informó que el PRI solicitó formalmente al gobierno de Estados Unidos declarar a Morena como organización terrorista, por sus vínculos con grupos criminales.



México no merece un narcopartido en… pic.twitter.com/3O1wiEByt6 — PRI (@PRI_Nacional) May 6, 2026

Las declaraciones se dan en medio de la polémica por la reciente imputación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otras nueve personas, entre ellas el senador Enrique Inzunza. De acuerdo con Moreno, este caso evidenciaría un supuesto “pacto criminal” que su partido ha denunciado desde hace meses.

En conferencia de prensa, el líder priista afirmó que desde los procesos electorales de 2018, 2021 y 2024, Morena ha contado —según sus señalamientos— con el respaldo del crimen organizado mediante prácticas como intimidación, violencia y coacción del voto.

Asimismo, mencionó presuntos vínculos en otras entidades, como Marina del Pilar Ávila, en Baja California, y Américo Villarreal, en Tamaulipas, a quienes —dijo— también se hace referencia en el documento entregado a autoridades estadounidenses.

Moreno citó como antecedente el caso del partido español Batasuna, al que Estados Unidos vinculó con la organización armada ETA, al considerarlo su brazo político. En ese sentido, argumentó que en México existiría una relación similar, pero incluso más profunda, al asegurar que el crimen organizado habría influido en procesos electorales y posteriormente recibido espacios de poder.

El dirigente del PRI también responsabilizó al expresidente Andrés Manuel López Obrador de haber permitido un supuesto “pacto” con el crimen organizado, el cual —afirmó— ha derivado en altos niveles de violencia en el país.

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MSL