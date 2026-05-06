Apagón eléctrico 7 de mayo: ¿En dónde y a qué hora suspenderá el servicio la CFE?

La CFE informó que par este jueves 7 de mayo se tiene programado un corte en el suministro de energía eléctrica al norte del país; y este apagón tendrá una duración de más de siete horas.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará trabajos de mejora en la infraestructura en la región serrana ubicada al norte del país, por lo que tendrán que suspender la energía eléctrica por al menos siete horas con 30 minutos.

Este apagón del 7 de mayo está programado desde las 06:00 horas hasta las 13:30 horas del jueves, por lo que se recomienda a las personas tomar precauciones por las posibles afectaciones que este apagón pueda tener.

Tecnología STATCOM de la CFE ı Foto: Redes Sociales

¿En dónde será el apagón de la CFE el 7 de mayo?

El apagón de este 7 de mayo afectará a tres municipios de Sonora:

Bancanora, área urbana Arivechi, área urbana Sahuaripa, comunidades de Cajón de Onapa, Gusimopa, La Mesita y Valle de Tacupeto

Las maniobras de mejora en la infraestructura que realizará la CFE tienen la finalidad de elevar la calidad, así como garantizar el suministro de energía eléctrica en la zona.

De acuerdo con la CFE, la suspensión del servicio eléctrico durante las actividades de mantenimiento es necesaria para proteger la integridad de su personal y de la población de dichos municipios.

En febrero la CFE informó que en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit se implementó equipo para regular los niveles de tensión que se requieren al norte, noreste y occidente de la República mexicana.

Debido a esto, se implementó equipo para atender la demanda de consumo eléctrico, con la finalidad de asegurar la calidad del suministro eléctrico y la operación segura del sistema.

Se implementaron dos compensadores síncronos estáticos con la finalidad de adecuar los niveles de tensión necesaria para el suministro de los corredores de energía eléctrica de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit.

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Los nuevos equipos regulan la tensión y reducen riesgos por fluctuaciones de voltaje, en beneficio de más de 9.97 millones de usuarios en Sonora,… pic.twitter.com/rR7Rxs2NBW — CFEmx (@CFEmx) February 17, 2026

Esta implementación de equipo fomo parte del programa “Solución de Congestión de Enlaces de Transmisión”, y este tiene la finalidad de evitar la congestión en la Red de Transmisión.

“Las regiones atendidas por esta infraestructura presentan un perfil de carga agrícola y de servicios, así como importantes polos industriales. La incorporación de los STATCOM permitirá responder de manera dinámica a las variaciones propias de estos tipos de carga eléctrica, reduciendo riesgos asociados a fluctuaciones de voltaje” precisó la CFE.

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