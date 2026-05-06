Monreal exige filtros contra el crimen en Morena; casos recientes reavivan debate interno

Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados, el martes.

El diputado federal de Morena, Ricardo Monreal, advirtió que el proceso interno del partido rumbo a las próximas elecciones exige perfiles sin vínculos con el crimen organizado, en medio de recientes casos que han puesto bajo escrutinio a figuras del movimiento en distintos estados del país.

El legislador subrayó que no basta con ganar encuestas para obtener una candidatura, sino que los aspirantes deben acreditar un historial limpio, verificable y sin antecedentes cuestionables. “El movimiento tiene que cerrar el paso a cualquier infiltración criminal”, ha señalado en distintos posicionamientos.

Ricardo Monreal, ayer, en conferencia de prensa. ı Foto: Especial

Las declaraciones ocurren en un contexto marcado por el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien fue señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con investigaciones, el mandatario habría recibido apoyo criminal durante su campaña electoral, además de enfrentar denuncias por delincuencia organizada ante instancias federales.

El caso ha generado tensiones internas en Morena y un debate sobre la necesidad de depurar candidaturas. Incluso, la crisis política en Sinaloa ha sido considerada como un factor de desgaste para el partido, con llamados a investigar a fondo posibles nexos entre funcionarios y el crimen organizado.

Monreal sostuvo que este tipo de problemáticas no son exclusivas de Morena, sino una herencia de administraciones pasadas, particularmente en regiones donde —afirmó— existió tolerancia histórica entre autoridades y grupos criminales.

“El reto es no cargar con ese lastre”, expresó, al tiempo que insistió en la necesidad de separar de forma definitiva la política, la economía y la delincuencia.

El legislador fue enfático en que cualquier aspirante con antecedentes dudosos debe ser excluido sin excepciones. Para ello, explicó, el partido recurre a mecanismos de revisión que incluyen investigaciones internas y consultas con fiscalías para descartar posibles conductas ilícitas

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MSL