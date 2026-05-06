7 de junio se presentará prototipo final de Olinia: Claudia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este miércoles 6 de mayo que ya está listo el prototipo final del auto eléctrico Olinia.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que dicho prototipo será presentado el 7 de junio de 2026 por el coordinador del proyecto, Roberto Capuano.

“Lo vamos a presentar con su gran evento el 7 de junio ya lo van a poder ver, se van a poder subir. Es ya el prototipo final y a partir de ahí ya empieza el proceso de producción”, apuntó Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo explicó que su Gobierno busca una asociación con una empresa privada para realizar la producción del auto eléctrico.

“¿Qué estamos haciendo para el proceso de producción? Queremos una asociación con una empresa privada y una empresa y el Gobierno, y se va a buscar cuál es la mejor empresa para que haya líneas de producción ya del Olinia”, indicó Claudia Sheinbaum Pardo.

Olinia representa una de las apuestas tecnológicas más ambiciosas del Gobierno de Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es diseñar y ensamblar el primer auto eléctrico íntegramente mexicano.

El nombre, derivado de la palabra náhuatl ollin que significa “movimiento”, simboliza una nueva etapa en la movilidad del país, enfocada en ofrecer una alternativa de transporte sustentable y de bajo costo para la población.

Este vehículo no solo busca competir en el mercado nacional por su precio accesible, sino que es la pieza central de una estrategia de transición energética a largo plazo.

El Gobierno federal prevé para 2030 fabricar tres modelos con precios que van de 90 mil pesos a 150 mil pesos.

La armadora, que combinará capital público y privado, desarrollará para finales del sexenio un mini auto de movilidad personal, otro para “movilidad de barrio” que sirva para distancias cortas y uno más para entregas de mercancía de última milla.

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FGR