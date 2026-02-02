Profeco multa a Ticketmaster por más de 5 mdp por irregularidades en venta de boletos para BTS

Iván Escalante, titular de la Profeco, explica avance del caso contra Ticketmaster en la Conferencia del Pueblo.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que procedió la multa contra la boletera Ticketmaster por irregularidades que se encontraron en la venta de boletos para los conciertos en mayo de la agrupación surcoreana BTS, la cual asciende a más de cinco millones de pesos.

Durante su intervención en la Conferencia del Pueblo, el titular de la Profeco, Iván Escalante, ofreció una actualización sobre el caso que se ha denunciado en redes sociales, cuando seguidoras del citado grupo acusaron irregularidades en la presentación de precios y en el acceso a la venta.

A propósito, Escalante Ruiz aseguró que procedieron las quejas contra la boletera y aseguró que se impuso una multa por un monto superior a cinco millones de pesos.

Avances del caso Ticketmaster presentados en la Conferencia del Pueblo. ı Foto: Captura de video

La notificación fue hecha el pasado 28 de enero y se dio un plazo de diez días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse, de manera que tendrá hasta el 12 de febrero para hacerlo.

En el mismo sentido, Iván Escalante informó que se emitieron exhortos a las plataformas de reventa de boletos con sede en España y Estados Unidos, también acusadas por irregularidades durante el proceso de venta de estos boletos.

Mencionó que estas plataformas habrán de realizar ajustes para regular y evitar las prácticas desleales en contra de los consumidores.

En caso contrario, la Profeco advirtió que, de no haber respuesta, se iniciarán acciones legales y administrativas. Lo anterior incluye “procedimientos por infracciones a la ley y posibles restricciones de operación en México”.

Entre las afectadas se encuentran plataformas como Viagogo, StubHub y Helloticket.

Finalmente, Iván Escalante detalló que se sigue trabajando en los lineamientos para regular la publicidad, información y venta de boletos para eventos culturales.

La controversia con Ticketmaster ocurrió después de que, a mediados de enero, seguidoras del grupo BTS denunciaran falta de claridad en costos y características de los boletos, así como una rápida caída en la disponibilidad de los mismos, después de lo cual se registraron precios inflados en reventa.

Derivado de quejas en redes sociales, el titular de la Profeco anunció durante sus intervenciones en la Conferencia del Pueblo que iniciaría un proceso contra la boletera.

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que espera más conciertos del grupo surcoreano en México, para lo cual, incluso, contactó a las autoridades de ese país.

BTS se presenta el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México.

