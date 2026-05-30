Concluye 1.a ronda de revisión del T-MEC con “ambiente constructivo”

La primera ronda de conversaciones formales para la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) concluyó ayer “en un ambiente constructivo y de diálogo franco”, informó la Secretaría de Economía (SE); al mismo tiempo, las delegaciones mexicanas y estadounidenses preparan los siguientes encuentros dar continuidad al diálogo bilateral sobre el acuerdo.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, detalló que la delegación estadounidense que participó en este encuentro, con la que se mantuvo conversaciones desde el miércoles hasta ayer, estuvo encabezada por el embajador Jeffrey Goettman, segundo al cargo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

El Dato: Desde abril, EU impuso aranceles bajo la Sección 232 al acero, aluminio y cobre: 50 por ciento a manufacturas completas con estos metales y 25 por ciento a parciales.

Refirió que este diálogo estuvo enfocado en la forma en que México y Estados Unidos compiten con economías internacionales, en especial con las asiáticas, y la manera de lograr mayor entendimiento entre ambas naciones.

“Hablamos de reglas de origen, hablamos del sector automotriz, cómo competimos con los países de Asia y otras regiones del mundo, y cómo podemos integrarnos más y mejor, entendernos mutuamente. Hubo muchos detalles, mucho trabajo atrás de esto y una muy cordial conversación.”, comentó el titular de la SE.

Agregó que la siguiente ronda entre delegaciones para continuar la revisión del tratado comercial que concierne a los tres países norteamericanos, está programada para el 16 de junio, en una visita a Washington, para continuar el 20 de julio, para la que México será anfitrión.

“Ya estamos en el camino para poder lograr esa revisión, como está previsto por nuestro Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá”, concluyó Ebrard Casaubón.

En este contexto, en un comunicado, la SE indicó que durante este primer encuentro formal fueron revisados temas prioritarios para la economía regional, como lo son las reglas de origen del sector automotriz, acero y aluminio, además, la comisión de México resaltó la integración de sus cadenas de valor y sus respectivas reglas, que consolidaron a América del Norte como la región manufacturera más competitiva a escala global.

Además, precisó que en la visita de la comitiva mexicana prevista para el 16 de junio, los temas que serán abordados estarán enmarados en la agricultura y las condiciones de la competencia equitativa, así como la adecuada continuidad en las reglas de origen.

Para la tercera ronda de conversaciones, programada para iniciar el 20 de julio en la Ciudad de México, las delegaciones estarán concentradas en cerrar y afinar puntos pendientes de los encuentros previos, de cara a la revisión conjunta del tratado.

Por su parte, la USTR, desde su sito web, compartió que las conversaciones en la primera revisión conjunta del T-MEC tuvo como meta la reducción del déficit comercial con México, al mismo tiempo que fue abordado el fortalecimiento de las cadenas de suministro estadounidenses.

“Estados Unidos y México reconocen la importancia de impulsar la cooperación para mejorar la compatibilidad regulatoria y fortalecer sectores como los de dispositivos médicos, productos farmacéuticos, cosméticos y otros”, resaltó la Oficina del Representante Comercial.

La USTR mostró disponibilidad para continuar el impulso de las conversaciones en próximos encuentros, y subrayó la importancia que el acuerdo comercial trilateral tenga beneficio para una amplia gama de sectores estadounidenses.

“EU sigue haciendo hincapié en la importancia de garantizar que el acuerdo beneficie a los fabricantes, agricultores, ganaderos, trabajadores y empresas estadounidenses de todos los tamaños”.