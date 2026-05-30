CSP renueva pacto con la IP para frenar inflación

El Gobierno federal y la iniciativa privada renovaron este viernes el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), acuerdo mediante el cual se mantendrá en 910 pesos el precio máximo de una canasta básica integrada por 24 productos de consumo esencial, con el objetivo de contener la inflación y proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

Durante la firma del acuerdo en Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el programa ha sido clave para evitar un mayor impacto inflacionario en el país, particularmente entre los sectores más vulnerables.

El Dato: La inflación general se desaceleró durante la primera quincena de mayo y disminuyó 0.16 puntos porcentuales, por lo que su ubicó en 4.11 por ciento a tasa anual.

“Es realmente importantísimo lo que estamos haciendo. Si no hubiéramos hecho nada, la inflación probablemente estaría en 10 o 12 por ciento, y no hay nada que le haga más daño a la economía y particularmente a las familias de menos recursos que la inflación, porque representa adquirir menos y afectar la vida familiar”, señaló.

“Decidimos no cruzarnos de brazos sino trabajar”, expresó Claudia Sheinbaum, quien además destacó el acuerdo alcanzado con gasolineros para mantener el precio de la gasolina magna por debajo de los 24 pesos y el diésel en alrededor de 27 pesos mediante incentivos.

Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, destacó que la renovación del Pacic representa un “compromiso social con millones de familias mexicanas” en un contexto internacional marcado por volatilidad en los mercados y presiones inflacionarias.

El funcionario aseguró que el acuerdo envía una señal de confianza y estabilidad económica al país, además de reflejar finanzas públicas sólidas y capacidad de diálogo entre los sectores productivos.

El programa incluye alimentos y productos esenciales como carne de pollo, res, cerdo, pescado, huevo, leche, pan, tortilla, frutas, verduras, aceite vegetal, azúcar, granos y algunos artículos de higiene personal.

De acuerdo con Hacienda, la renovación del acuerdo busca consolidar al Pacic como una política pública permanente dentro del Plan Nacional de Desarrollo y del llamado Plan México, dejando atrás su carácter emergente surgido durante la crisis inflacionaria global de 2022.

En representación del sector privado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza, calificó el Pacic como un acuerdo voluntario “inédito” entre empresarios y gobierno; recordó que en 2022 la inflación en México llegó a niveles cercanos al nueve por ciento y que, gracias a este paquete contra la inflación, logró reducirse hasta alrededor de 4.5 por ciento.

Por su parte, la mandataria destacó que los conflictos internacionales, particularmente en Medio Oriente y el impacto sobre el mercado petrolero, han elevado los precios de energéticos en distintos países, generando presiones inflacionarias que afectan directamente el costo de vida.

“Y lo que decidimos hacer es no cruzarnos de brazo, sino trabajar”, afirmó Sheinbaum al reconocer la participación de productores, distribuidores, tiendas de autoservicio y organismos empresariales.

El nuevo acuerdo cuenta con la participación de 32 empresas proveedoras y cadenas comerciales, entre ellas tiendas afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y corporativos de autoservicio.

Apoyos sociales llegan a 32 millones de familias

| Por Claudia Arellano |

Este viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina en el municipio de Lerma, Estado de México, donde destacó la importancia de la educación pública, los programas sociales y el papel de las mujeres en la transformación del país.

Durante su mensaje ante estudiantes, madres y padres de familia, la mandataria aseguró que actualmente 32 millones de familias mexicanas reciben algún apoyo social gracias a los programas del bienestar impulsados por el Gobierno federal.

“¿Existía esto antes? ¿A poco subimos los impuestos? Entonces, ¿de dónde hay dinero? Pues de administrar los recursos del pueblo de manera honesta. Antes se iba en la corrupción y ahora se le regresa al pueblo de México en programas del bienestar”, afirmó.

Claudia Sheinbaum señaló que la educación es una prioridad para su administración y aseguró que las escuelas públicas cuentan con los mejores docentes del país.

“Durante muchos años nos dijeron que la educación particular era mejor, que las escuelas privadas son mejores que las públicas. Pues es falso, no es cierto. La mejor escuela es la escuela pública, porque tenemos a las mejores maestras y maestros de México en el magisterio nacional”, expresó.

La Presidenta pidió a las y los estudiantes aprovechar los apoyos otorgados mediante las becas y corresponder con buen desempeño escolar.

Asimismo, destacó la relevancia de fomentar el amor por México y el conocimiento de la historia nacional.

“Ser mexicana y mexicano es un privilegio. México tiene una historia como ningún otro país del mundo. Hay que sentirse muy orgullosos de ser mexicanas y mexicanos”, dijo.

Al finalizar su participación, la mandataria bromeó con los niños, y los invitó a decir al unísono “six seven”, pero les solicitó que lo hicieran en español, a lo que los estudiantes respondieron: ”seis, siete”, la mandataria concluyó diciendo: “los quiero mucho.”

En el evento participó la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, quien agradeció la visita de la Presidenta y reconoció el respaldo del Gobierno federal a las familias mexiquenses.

Delfina Gómez informó que a nivel estatal serán entregadas 619 mil 95 becas, mientras que en el municipio de Lerma se beneficiará a mil 498 estudiantes. En la primaria Emiliano Zapata, sede del evento, se entregaron tarjetas a 271 alumnos.

Más tarde, Sheinbaum Pardo encabezó también con la gobernadora del Estado de México la Asamblea del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) en el municipio de Almoloya de Juárez, donde destacó que las conquistas alcanzadas por el pueblo mexicano durante la Cuarta Transformación no tendrán marcha atrás.

La mandataria federal afirmó que su gobierno continuará impulsando políticas públicas enfocadas en el bienestar social.

Dan boletos de honor a jóvenes para el Mundial

| Por Claudia Arellano |

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, premió a las jóvenes ganadoras de la dinámica nacional Representa a México en la Inauguración del Mundial, que convocó a niñas y adolescentes aficionadas y deportistas para acudir a los partidos de la Copa de Futbol 2026, en las distintas sedes mexicanas.

Entre las ganadoras se encuentra la deportista Karla Itzel Peña Vilchis, de la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México (CDMX), quien obtuvo el boleto correspondiente para asistir a uno de los encuentros que se realizarán en la sede de Guadalajara.

El Dato: El boleto que regaló la Presidenta es la entrada protocolaria número 0001 —Fila 1, Asiento 1— otorgada por la FIFA para el partido inaugural de la Copa Mundial 2026.

Para la sede de Monterrey, la ganadora fue Daira Yaretzi Díaz, de Oaxaca, quien destacó en la justa organizada por autoridades deportivas y educativas.

Brianna Medina Cortés, originaria de Iztapalapa, CDMX, ganó el boleto donado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para asistir al partido inaugural que se disputará en la capital del país.

Las ganadoras mostraron su talento en el balompié y agradecieron la oportunidad para acudir al torneo de futbol más importante del mundo.

Al respecto, Sheinbaum Pardo y Brugada Molina señalaron que esta iniciativa buscó impulsar el talento femenino y promover el deporte entre las nuevas generaciones mediante actividades realizadas en parques, escuelas secundarias y planteles de bachillerato en todo el país.

El Gobierno federal destacó que las ganadoras no sólo acudirán a los encuentros mundialistas, sino que también representarán a México en un evento histórico para el país, que será una de las tres sedes de la Copa Mundial de Futbol 2026.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, presentó una versión especial de la canción “La niña futbolista”, interpretada por Julieta Venegas junto a un ensamble coral de jóvenes del Conservatorio Nacional de Música y otras agrupaciones invitadas.

La funcionaria federal explicó que esta producción busca acompañar las actividades rumbo al Mundial de Futbol 2026 con un mensaje enfocado en la igualdad, el empoderamiento femenino y la participación de niñas y jóvenes en el deporte.

Detalló que “La niña futbolista” es una canción original de Ignacio Silva, integrante de la agrupación Patita de Perro, banda mexicana reconocida por sus propuestas musicales dirigidas a las infancias y “por promover mensajes positivos”.

La Presidenta llamó a los clubes de futbol en México a fortalecer sus propias canteras y escuelas deportivas para impulsar el talento desde las comunidades más apartadas del país.

Además, reiteró que el deporte debe impulsarse “desde abajo” y con una visión social que permita generar oportunidades reales para las nuevas generaciones, al señalar la importancia de fomentar espacios deportivos accesibles para todos.

La titular del Ejecutivo federal consideró importante que los equipos profesionales cuenten con escuelas formativas donde niñas y niños puedan practicar futbol y aspirar, en un futuro, a integrarse a selecciones nacionales o equipos profesionales: “Que se formaran desde abajo, que tengan una visión social”.

En su intervención, el director de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Rommel Pacheco, destacó los avances y resultados del Mundial Social 2026, proyecto impulsado por la Presidenta, y recordó que México albergará este importante evento internacional por tercera vez desde 1971, con lo que consolida su papel en el desarrollo deportivo internacional.

Pacheco informó que, desde el miércoles, se realiza la gran final del torneo nacional, donde participan 24 equipos representativos de diversas entidades federativas del país.