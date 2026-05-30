Ratifica agencia R&I calificación positiva a México

La agencia Rating and Investment Information, Inc. (R&I) ratificó la calificación soberana de México en BBB+, derivado por la solidez del sector de exportaciones, así como la consolidación fiscal del Gobierno y la trayectoria sostenible de la deuda.

La calificadora agregó que, sumado al manejo sostenible de la deuda pública, incluso en un entorno internacional complejo el sistema financiero muestra estabilidad, lo que respalda el perfil crediticio del país.

Además, para el siguiente año, R&I estima que el incremento de los ingresos reales y las acciones que fortalecen la red de protección social incentiven el crecimiento sostenido del consumo privado.

El Tip: Las valoraciones “BBB” indican que las expectativas de riesgo de impago son bajas y la liquidación ante obligaciones financieras son consideradas como adecuadas.

En conjunto con esta previsión, anticipó la gradual recuperación de inversiones tras la desaceleración mostrada en años previos, donde el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar forma parte troncal del impulso de proyectos de inversión pública, privada y mixta a partir de esta año y rumbo al 2030.

R&I resaltó que México ostenta “amplios amortiguadores financieros”, siendo el más importante las reservas internacionales a razón de 256 mil millones de dólares, así como el acceso a la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI), por un monto de hasta 24 mil millones de dólares, que respaldan la capacidad económica de México ante posible volatilidad externa.

4.1 por ciento, expectativa de baja de déficit fiscal para 2026

Aunque reconoce que existe cierta incertidumbre motivada por los procesos de revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevé que este acuerdo logre concretar su continuidad, que motivaría el respaldo de la competitividad y el dinamismo exportador del país.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que esta ratificación abona a la preservación de la accesibilidad del país, en condiciones óptimas, a los mercados financieros tanto nacionales como internacionales.