Profeco abre investigación en contra de Ticketmaster

Los boletos en estas páginas van de 12 mil a 124 mil pesos, sin incluir impuestos ni comisiones.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, informó ayer que se abrió una investigación a la empresa Ticketmaster, ante las denuncias de fanáticos del concierto del grupo coreano BTS en México.

De acuerdo con Escalante, la boletera podría recibir una multa por más de 4 millones de pesos ante la falta de claridad en la información proporcionada para los conciertos de BTS.

El Dato: La presidenta Sheinbaum expuso que alrededor de un millón de personas han querido adquirir un boleto para ver a BTS, pero sólo hay 150 mil entradas disponibles.

“Se está haciendo ya el cálculo de acuerdo con las comunicaciones que nos han estado llegando, de acuerdo con lo que estamos leyendo en redes sociales, pero nosotros calculamos que es una multa que puede llegar hasta los más de 4 millones de pesos”, indicó en la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“¿Se aplicaría solamente en una única ocasión o cada vez que ocurra en un concierto un fenómeno como el caso?”, se le cuestionó al funcionario. “Cada vez que se identifique que hay alguna falta a la ley”, respondió.

Escalante explicó que la reventa está regulada en legislaciones locales, pero no se cuenta con un marco específico

al respecto.

“La ley sí determina cuando hay abuso en contra de los consumidores, que es lo que nosotros consideramos que hacen estas plataformas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscarlas, vamos a notificarlas. Ya estamos integrando esta notificación electrónica porque finalmente operan en México. Entonces es por abuso a los precios por lo que se le va a buscar imponer la multa”, añadió.

El procurador del consumidor recalcó que en la legislación no existen topes de precios, “entonces, pues sí, es la sensibilización y el propio análisis de quién está vendiendo el producto o el bien, de decir, bueno, hasta aquí podemos llegar a vender el boleto o este precio es el que le ponemos”, dijo.

NUEVOS LINEAMIENTOS. Frente a esta situación, Profeco anunció que emitirá lineamientos para hacer que las boleteras transparenten precios y cargos en la venta de entradas a conciertos.

En este sentido, la dependencia elaboró disposiciones para evitar interpretaciones sobre la información que deben publicar las plataformas.

“Estuvimos elaborando los lineamientos con el equipo en el transcurso del fin de semana. Regular todo el sector, por supuesto que se puede, y consideramos que van a ser de gran utilidad, porque no van a permitir interpretaciones”, afirmó Iván Escalante.

En este sentido, explicó, las boleteras deberán publicar con 24 horas de anticipación no sólo los rangos de precios, sino el costo total de cada boleto, incluidos cargos adicionales, así como la ubicación exacta en el mapa del inmueble.

Las plataformas, insistió, deberán informar el precio final desde el inicio del proceso de compra.

CSP PIDE MÁS CONCIERTOS. Ante la alta demanda de boletos para los conciertos que ofrecerá BTS en México y la elevada cantidad de fans que se quedaron sin adquirir una entrada, al arranque de su conferencia de prensa la Presidenta Claudia Sheinbaum comentó que envió una carta a su homólogo de Corea, Lee Jae-myung, para pedirle su intervención a fin de que la banda pueda abrir más fechas en el país.

... Y la boletera rechaza nexo con revendedores

LUEGO DE LAS QUEJAS en redes sociales sobre los precios elevados en sitios de reventa para los tres conciertos que dará el grupo coreano BTS en la Ciudad de México, la empresa Ticketmaster, encargada de vender en primera instancia los boletos, rechazó tener cualquier vinculación con alguna de estas plataformas, ni brindarles acceso prioritario de venta.

“Es importante aclarar que algunas plataformas de reventa permiten publicaciones especulativas, es decir, listados de boletos sobre los que la plataforma no verifica su existencia, y pueden poner boletos a la venta que aún no han sido adquiridos; y ninguna de estas plataformas está vinculada ni tiene acceso a los sistemas de Ticketmaster ni a la venta primaria”, mencionó en un comunicado la empresa de venta y distribución de boletos para eventos en vivo.

El Tip: Ticketmaster informó que no utiliza precios dinámicos en la venta, y los precios son establecidos por el artista y promotor.

También, Ticketmaster añadió que el conflicto en la venta de boletos en primera instancia ocurrió “por una demanda sin precedentes: más de 2.1 millones de usuarios ingresaron a la plataforma en busca de boletos y, durante las preventas y la venta general, hubo un pico de más 1.1 millones de personas formadas en la fila virtual”.

Ticketmaster llamó a fans el evitar comprar boletos en plataformas no oficiales, ni cualquier sitio u oferta de reventa, “ya que hacerlo implica un riesgo para la validez de las entradas y fomenta prácticas que afectan al público y a la industria en su conjunto”.