Defiende Presidenta el desempeño económico

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum defendió el desempeño de la economía mexicana y aseguró que el país atraviesa un momento de fortaleza, pese al contexto internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente y la volatilidad global.

La mandataria presentó “12 buenas noticias” con las que buscó responder a las versiones que, dijo, intentan instalar la idea de que México enfrenta una crisis económica.

“Les voy a dar 12 buenas noticias, 12 argumentos de por qué vamos bien, en medio de una circunstancia internacional difícil”, afirmó Sheinbaum Pardo, en referencia a la guerra en Irán y al impacto mundial generado por el cierre del estrecho de Ormuz.

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Entre los principales indicadores destacados por la Presidenta se encuentra el récord histórico de inversión extranjera directa en el primer trimestre del 2026. Además, resaltó que el desempleo se ubicó en 2.5 por ciento, una de las tasas más bajas a nivel mundial.

“Estamos entre los primeros tres países con menos desempleo del mundo”, sostuvo, al asegurar que se crearon 669 mil empleos adicionales, de acuerdo con cifras del Inegi.

Claudia Sheinbaum también afirmó que la inflación mostró una reducción, al mismo tiempo que disminuyeron las tasas de interés. Según explicó, esto fue posible gracias a los acuerdos impulsados por el Gobierno para contener los precios de productos básicos.

En materia cambiaria, la mandataria destacó la fortaleza del peso mexicano y dijo que el tipo de cambio se ubicó en 17.40 pesos por dólar. Asimismo, defendió el precio de las gasolinas en México pese al aumento internacional del petróleo derivado del conflicto bélico en Medio Oriente.

Añadió que el déficit público disminuyó en 1.5 por ciento del PIB durante 2026.