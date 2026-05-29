Presidenta destaca inversión de 21 mmdp de farmacéuticas

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció inversiones privadas por más de 21 mil millones de pesos en el sector farmacéutico como parte del “Plan México”, con proyectos enfocados en producción de medicamentos, principios activos, investigación clínica y manufactura nacional, con el objetivo de reducir la dependencia del exterior y consolidar al país como un polo regional de innovación y exportación.

“Son más de 21 mil millones de pesos en siete proyectos de producción de medicamentos en México, vinculado también con investigación clínica”, afirmó la mandataria durante la presentación realizada en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo destacó que la estrategia busca incrementar la producción nacional de insumos médicos y fortalecer la soberanía farmacéutica del país.

“El objetivo del Plan México es producir más en México lo que consumimos en México y también que nos permita exportar a otros países, no sólo a Estados Unidos, sino también diversificar las exportaciones”, señaló la mandataria.

Representantes de ocho empresas globales y nacionales explicaron que los proyectos incluyen ampliación de plantas, producción de dispositivos médicos, fabricación de principios activos, investigación clínica y desarrollo biotecnológico.

SHEINBAUM, ayer con empresarios en Palacio Nacional ı Foto: Especial

El secretario de Salud, David Kershenobich, aseguró que las inversiones permitirán recuperar capacidades productivas que México perdió durante años y fortalecerán el acceso a medicamentos.

“Más allá de la cifra, habla de la posibilidad de desarrollo industrial en el país y del poder tener acceso a la producción de medicinas en el país”, sostuvo.

Durante la conferencia, empresarios y funcionarios reconocieron que la pandemia de Covid-19 evidenció la dependencia global de materias primas farmacéuticas provenientes principalmente de China e India, por lo que México busca impulsar la producción regional de principios activos.

“México tiene todo lo necesario para convertirse en un jugador muy importante para el desarrollo de materias primas”, afirmó David Kershenobich, quien añadió que ya existen conversaciones con Estados Unidos y Canadá para fortalecer cadenas regionales de suministro farmacéutico.

En el mismo sentido, representantes de la industria señalaron que el país cuenta con capacidad científica, infraestructura y talento especializado para atraer investigación clínica de primer nivel.

“México pertenece hoy al grupo uno global de estudios clínicos”, afirmaron directivos del sector, quienes destacaron que la agilización de trámites ha permitido volver más competitivo al país.

Claudia Sheinbaum explicó que el proyecto no se limita a atraer inversión extranjera, sino que busca vincular al sector privado con universidades, centros de investigación y empresas públicas.

“Se trata de que todo ese desarrollo científico también genere medicamentos que se produzcan aquí”, sostuvo.

La mandataria señaló que uno de los objetivos centrales es que México vuelva a producir principios activos y medicamentos estratégicos para disminuir la dependencia externa.

“Desde hace ya tiempo y particularmente ahora, el concepto de soberanía en la producción de muchas cosas es muy importante. También lo que buscamos es que haya más producción de medicamentos en México, de tal manera que no dependamos tanto del exterior”, afirmó.

Además, aseguró que el fortalecimiento de la industria farmacéutica y la producción local podrían contribuir a disminuir el costo de los medicamentos.

“Incluso queremos que bajen los fármacos”, dijo Claudia Sheinbaum, al señalar que la competencia y la compra consolidada ayudarán a reducir precios.

El Gobierno federal apuntó que trabaja en nuevos proyectos de coinversión entre el Estado y empresas farmacéuticas para producir vacunas e insumos estratégicos.