Marina asegura 63 bultos con presunta cocaína en el Pacífico y rescata a 11 personas

La Secretaría de Marina aseguró 63 bultos con presunta cocaína en tres acciones distintas en aguas del océano Pacífico, con lo que suma 65.5 toneladas de esta droga incautadas en el mar durante la actual administración.

Una primera acción ocurrió a unos 334 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, donde una patrulla oceánica de la Armada de México ubicó en el agua 22 bultos que contenían paquetes con aparente cocaína; además, a aproximadamente cuatro kilómetros de ese punto, personal naval rescató a 11 personas extranjeras que habían naufragado.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los náufragos se encontraban en buen estado de salud y fueron entregados a las autoridades migratorias en el puerto de Manzanillo, Colima, sin precisar su nacionalidad.

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Bultos de presunta cocaína asegurados por la Marina en aguas del océano Pacífico. ı Foto: Gabinete de Seguridad

Otro decomiso ocurrió durante la inspección a un buque portacontenedores que arribó al puerto de Manzanillo, donde elementos de Marina encontraron siete bultos con presunta cocaína y localizaron a tres hombres extranjeros, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

En una tercera acción, la Armada de México recuperó 34 bultos de presunta cocaína a unos 435 kilómetros de la costa de Acapulco. El cargamento fue trasladado al puerto de Huatulco, en Oaxaca, para ser entregados a las autoridades correspondientes.

En total, las autoridades incautaron 63 bultos; sin embargo, la Marina precisó que el peso ministerial de la presunta droga aún está pendiente de determinarse.

Un elemento de la Marina; al fondo, bultos de presunta cocaína. ı Foto: Gabinete de Seguridad

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cehr