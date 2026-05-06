¿Cuál es el estado de salud de Bonnie Tyler tras ser hospitalizada de emergencia?

Bonnie Tyler, quien obtuvo fama internacional después de su canción ‘Total Eclipse of the Heart’, fue hospitalizada de emergencia en el sur de Portugal después de someterse a una cirugía intestinal, de acuerdo con lo que informó su equipo de trabajo a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Desde hace varios años, Bonnie Tyler reside en la región de Algarve y fue intervenida reciente en el Hospital de Faro, donde permanece bajo observación médica en la Unidad de Ciudados Intermedios del servicio de urgencias.

Bonnie Tyler, 74 years old, was urgently hospitalized because of an intestinal perforation and subjected to a surgical operation. The singer, who lives in Portugal for several years, is in the “intermediate cares” now. pic.twitter.com/dNPk7GjXw1 — MiguelRibeiro (@MiguelRibbeiro) May 6, 2026

La artista de 74 años de edad tuvo una operación que fue realizada con éxito, por lo que ahora se encuentra en el proceso de recuperación, según el mensaje compartido en su cuenta oficial de Instagram.

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“La operación fue bien y ella está ahora recuperándose”, señaló el comunicado que fue publicado por su equipo. Además, agradeció las muestras de apoyo que comenzaron a llegar en distintas partes del mundo.

“Sabemos que toda su familia, sus amigos y sus seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desearán lo mejor para que se recupere pronto y por completo”, añadieron en el escrito.

Por el momento, no se han revelado mayores detalles sobre el motivo específico detrás de la cirugía o el tiempo en el que podría permanecer hospitalizada.

El nombre real de la cantante es Gaynor Hopkins y nació en Gales en 1951. Comenzó a ganar notoriedad a finales de la década de 1970 por canciones como It’s a Heartache.

Sin embargo, el momento más importante de su carrera llegó en 1983 con el lanzamiento de Total Eclipse of the Heart, tema escrito por Jim Steinman, el cual se convirtió en uno de los más grandes éxitos musicales de la década de los 80’s.