La Casa de los Famosos 2026: Ellos son los nominados de la semana hoy 6 de mayo

Ya se anunció que estamos en al recta final de La Casa de los Famosos 2026, el proyecto de Telemundo que reúne a diversas celebridades latinas en un mismo lugar, donde las ganas de ganar incrementan y por ello se viven fuertes tensiones.

El pasado lunes, sorprendió la inesperada salida de El Divo de La Casa de los Famosos 2026, pero eso no ha detenido el curso del programa que está muy cerca de finalmente revelar cuál de ellos se alzará con el triunfo en esta ocasión.

La casa de los famosos 6 anuncia sus últimas semanas #LCDLF pic.twitter.com/U3UOVso9gQ — Vaya Vaya (@vayavayatv) May 6, 2026

Nominados de La Casa de los Famosos 2026

En esta ocasión, se definieron quiénes eran los nominados por una ruleta que fue cara a cara, lo que encendió las redes sociales porque abre el espacio para mayores enfrentamientos entre los participantes. Yoridan era el nuevo líder, quien envió a Celinee a la placa de nominados.

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Para votar en La Casa de los Famosos 2026 debes de estar en territorio americano, ya que el programa de Telemundo se transmite principalmente para la comunidad latina en Estados Unidos.

Los fans del programa pueden votar por sus artistas favoritos a través del sitio web de Telemundo solamente en ciertos horarios y son los siguientes:

Jueves: entre aproximadamente las 8:30 p.m. ET y las 9:30 p.m. ET

Viernes: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Domingos: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Lunes: de las 7:00 p.m. ET hasta aproximadamente entre las 7:30 p.m. y 8:30 p.m. ET.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO