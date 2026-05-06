Mariana Rodríguez comparte el género de su tercer hijo con Samuel García

La pareja celebra la próxima llegada de su tercer hijo

La familia más mediática de la política mexicana vuelve a ser tendencia. Mariana Rodríguez Cantú, y el gobernador Samuel García, compartieron con sus millones de seguidores la revelación de sexo de su tercer hijo.

Tras un inicio lleno de suspenso en el que publicaron un video, horas más tarde decidieron liberar el resultado final, mostrando que el color rosa inundó la celebración.

“Siento que estoy soñandooooooo... Soy la más afortunada y feliz”, expresó Mariana a través de sus redes sociales.

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En un evento lleno de emoción y colores pastel, la pareja confirmó que esperan a otra niña.

¿Cómo se llama la tercera hija de Samuel García?

De acuerdo con declaraciones previas de la pareja, la bebé llevaría por nombre Raquel, sumándose así a sus hermanas mayores, Mariel e Isabel, nacidas en 2023 y 2025 respectivamente.

El nombre se eligió tras una encuesta en las redes sociales de Mariana donde preguntaba a sus seguidores si el bebé debería llamarse Raquel o Samuel.

En el festejo, se pudo observar a las pequeñas hermanas participando activamente junto a sus abuelos y tíos en este nuevo capítulo familiar.

Por su parte, el gobernador Samuel García también manifestó su alegría en la plataforma X: “¡Siento que estoy soñandooo! El más afortunado y feliz. Gracias por escogernos, mi amor”.

La noticia ha generado diversos comentarios entre los usuarios, pues en repetidas ocasiones el gobernador había manifestado su deseo de tener un hijo varón.

Incluso, debido a su cercanía con el empresario Elon Musk, García había propuesto en tono de broma bautizar a un niño como “Samu Elon”.

Sin embargo, el mandatario tendrá que seguir esperando al heredero varón, pues el destino le ha otorgado una tercera “princesa”, consolidando lo que sus seguidores ya llaman una auténtica “dinastía femenina” en la casa de los García-Rodríguez.

La llegada de Raquel ha provocado una ola de felicitaciones y muestras de afecto para la pareja, quienes continúan documentando cada etapa de su vida personal ante el escrutinio y el cariño del público regiomontano y nacional.