ARMY acusa a revendedores de comprar toda la merch oficial de BTS en el Estadio GNP Seguros | VIDEO

ARMY acusa a revendedores de comprar toda la merch oficial de BTS en el Estadio GNP Seguros

A solo un día del primer concierto de BTS en México, no se detiene la polémica y ahora, ARMY denunció a revendedores que habrían comprado gran parte de la merch oficial de la banda surcoreana antes de que ellas pudieran siquiera acceder a la zona.

Denuncian revendedores en la merch de BTS

En redes sociales como X o TikTok ya circulan diversos videos que muestran a varios hombres en los puestos de merch oficial que compran grandes volúmenes de playeras y otros productos de BTS que estaban destinados para ARMY.

Se están llevando merch en camionetas no traen gafetes ni uniformes, de pasar de 1 producto de c/u ahora solo 1 prenda de entre las disponibles pic.twitter.com/imIxoWTLio — Aby🌙 (@AbyMinnie) May 6, 2026

Entre los videos, se escuchan los gritos de las fans que acusan a las personas que se llevan la mercancía de ser revendedores. En uno de ellos, un sujeto les dice “están acomodando” ante lo que le replican que a dónde se llevan las cosas.

En la cuenta de X de BTSchartsMX, exigen a BigHit y HYBE que se encarguen de supervisar la venta de la mercancía. “No es aceptable que revendedores estén saltándose los controles y llevándose bolsas completas de productos, afectando a los verdaderos fans”, señalaron.

Exigimos a @HYBEOFFICIALtwt @BIGHIT_MUSIC @hybe_latam que supervise de manera directa la venta de mercancía oficial y que se responsabilice a las personas encargadas de la distribución. No es aceptable que revendedores estén saltándose los controles y llevándose bolsas completas… pic.twitter.com/WGrzPAGkcF — BTSchartsMX🇲🇽 (@mxcharts) May 6, 2026

También acusaron a la sección de OCESA centrada en K-pop de tener “un manejo muy deficiente en la organización” y señalaron que “no es posible que este tipo de situaciones vuelva a repetirse en un evento de esta magnitud“.

Testimonios de ARMY señalan que llevaban formadas varias horas cuando llegaron personas a la puerta 15 del Estadio GNP que aunque no iban uniformados, decían ser parte del staff y se llevaban las prendas “a una bodega para facilidad”.

Incluso, circula un video publicado en TikTok por una ARMY donde un tercero habría buscado intimidar a las chicas que pedían que detuvieran a los vendedores.

"Dejaron pasar antes de la hora de compra , a los revendedores a la preventa general de merch y nos amenazaban con sacarnos“, acusó la joven.

Algunos comentarios de ARMY son:

“Primero los boletos y ahora también el merchandising. Dicen que van a cancelar la venta si seguimos diciéndoles que paren”.

“Según era 1 artículo por persona WTF”.

“Por favor, no compren nada en reventa así nos quedemos sin merch oficial“.

“¿No que son los mismos del staff?"