ARMY acusa a revendedores de comprar toda la merch oficial de BTS en el Estadio GNP Seguros | VIDEO

A solo un día del primer concierto de BTS en México, no se detiene la polémica y ahora, ARMY denunció a revendedores que habrían comprado gran parte de la merch oficial de la banda surcoreana antes de que ellas pudieran siquiera acceder a la zona.
Denuncian revendedores en la merch de BTS
En redes sociales como X o TikTok ya circulan diversos videos que muestran a varios hombres en los puestos de merch oficial que compran grandes volúmenes de playeras y otros productos de BTS que estaban destinados para ARMY.
Entre los videos, se escuchan los gritos de las fans que acusan a las personas que se llevan la mercancía de ser revendedores. En uno de ellos, un sujeto les dice “están acomodando” ante lo que le replican que a dónde se llevan las cosas.
En la cuenta de X de BTSchartsMX, exigen a BigHit y HYBE que se encarguen de supervisar la venta de la mercancía. “No es aceptable que revendedores estén saltándose los controles y llevándose bolsas completas de productos, afectando a los verdaderos fans”, señalaron.
También acusaron a la sección de OCESA centrada en K-pop de tener “un manejo muy deficiente en la organización” y señalaron que “no es posible que este tipo de situaciones vuelva a repetirse en un evento de esta magnitud“.
Testimonios de ARMY señalan que llevaban formadas varias horas cuando llegaron personas a la puerta 15 del Estadio GNP que aunque no iban uniformados, decían ser parte del staff y se llevaban las prendas “a una bodega para facilidad”.
Incluso, circula un video publicado en TikTok por una ARMY donde un tercero habría buscado intimidar a las chicas que pedían que detuvieran a los vendedores.
"Dejaron pasar antes de la hora de compra , a los revendedores a la preventa general de merch y nos amenazaban con sacarnos“, acusó la joven.
Algunos comentarios de ARMY son:
- “Primero los boletos y ahora también el merchandising. Dicen que van a cancelar la venta si seguimos diciéndoles que paren”.
- “Según era 1 artículo por persona WTF”.
- “Por favor, no compren nada en reventa así nos quedemos sin merch oficial“.
- “¿No que son los mismos del staff?"