¿Qué pasó entre Suavecito y Kim Shantal? VIDEOS de su ‘reconciliación’ en La Mansión VIP

Suavecito y Kim Shantal siguen dando de qué hablar en redes sociales, ahora por lo que ocurrió durante la madrugada del 6 de mayo en La Mansión VIP, donde muchos aseguran que hubo reconciliación y un momento íntimo entre ambos.

Y es que desde que Kim Shantal entró a La Mansión VIP, tras la salida de Queen Buenrostro, quien poco se le ha despegado a sido Suavecito a pesar de que su relación amorosa terminó muy mal y él actualmente es novio de Queen.

Los ex novios han hecho fuertes declaraciones, como que saben que uno es el amor de la vida del otro pero que su amor no puede ser y ahora, tras un momento en el jacuzzi que parece haber escalado a más, se especula de una fuertísima infidelidad.

Y es que uno de los momentos recientes más virales fue uno en el que Suave carga a Shantal en dirección a un punto ciego de la cámara frente a todos los demás habitantes, quienes aparecen muy sorprendidos por lo que va a pasar.

En dicho video inicial, el resto de los habitantes aseguran que Suave tendría relaciones con Kim y la cámara los enfoca cuando parece que se están dando un beso, aunque el punto ciego de la cámara no permite que se vea con claridad.

En redes sociales, circulan videos donde Suave le acaricia la espalda a Kim y se especula qué sucedió en el respiradero, pues los dos participantes intercambiaron sus micrófonos entre sí, lo que abrió paso a rumores.

En un video, podemos escuchar que le dicen a la influencer “no te escuchamos porque el micrófono que tienes es de Suavecito”, ante lo que ella y La Jessu, que estaba al lado, se ríen.

El momento generó gran sorpresa entre los participantes y también el público, quienes no esperaban que la situación escalara a tal grado entre los dos y muchos los critican por la posibilidad de una infidelidad de Suavecito a Queen Buenrostro y de Kim Shantal a su novio.

Te dejamos algunas reacciones en redes sociales: