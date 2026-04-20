¿Quién será la rival de Kim Shantal en Supernova 2026 tras la salida de Lupita Villalobos?

La pelea entre Kim Shantal y Lupita Villalobos ya no se llevará a cabo, después de que la influencer fue hospitalizada por un dolor de cabeza que resultó ser “un hematoma subdural”, padecimiento por el que permanece internada.

Por este motivo, Lupita Villalobos no tiene permitido participar en el Supernova 2026 por parte de la Comisión de Box de la Ciudad de México. Esto ha provocado que, a pocos días de la pelea, Kim Shantal se quede sin rival y el proyecto, sin una de las peleas más esperadas de este año.

Supernova Genesis: Todo sobre la pelea de box entre Lupita Villalobos y Kim Shantal ı Foto: Especial

¿Quién será la nueva rival de Kim Shantal en Supernova 2026?

Tras la noticia de la cancelación de la pelea, una de las grandes preguntas de los seguidores de los combates de box entre creadores de contenido es quién será la nueva rival de Shantal, quien había demostrado una gran preparación para el evento.

La realidad es que, tras dar a conocer la noticia de la salida de Lupita del evento, también se mencionó que de momento no existe una competidora contra la influencer, pero la organización ya la está buscando.

“Supernova se encuentra trabajando en la definición de una nueva rival para Kim Shantal, la cual será anunciada en los próximos días. Agradecemos la comprensión del público y reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de las y los participantes”, aclararon.

Hasta el momento, se desconoce quién podría ser la competidora, pues es necesario que sea alguna famosa que también entrene box desde hace tiempo y que no tenga tanta diferencia física con Kim o Lupita, para no poner a nadie en desventaja.

Por su parte, Poncho de Nigris aseguró que buscaron a Karely Ruiz de Supernova para que entre de emergencia como participante, pero que ella no podría participar por su contrato con Ring Royale, en ninguna pelea hasta dentro de unos seis meses.

“Se les cayó la pelea de Lupita Villalobos y le hablaron a Karely Ruiz de RING ROYALE”, contó Poncho, “por contrato no puede pelear Karely allá por 6 meses. Pero si alguien habla conmigo puedo ver que podemos hacer para que se haga posible y no tenga penalización”, dijo.

Además, el empresario aprovechó para poner en la lista de posibles candidatas a su esposa: “Ahí está la ganadora Marcela (Mistral). Igual y les conviene más porque la gente quiere ver a los ganadores. ¡Cómo le hacemos? Repórtense conmigo que tenemos que hablar", dijo en un mensaje de X.