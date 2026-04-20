Lupita Villalobos ya no peleará contra Kim Shantal en Supernova 2026 tras ser hospitalizada

Lupita Villalobos se bajó de su pelea contra Kim Shantal en Supernova 2026. La esperada pelea entre las creadoras de contenido no se llevará a cabo debido a un problema de salud de la integrante de Las Alucines, quién recientemente dio a conocer que se encontraba hospitalizada.

Fue pasado 18 de abril qué Lupita Villalobos compartió una foto en la que la podemos ver en el hospital. En la imagen explicaba que había tenido un fuerte dolor de cabeza que había resultado en su internamiento en el nosocomio, dónde se realizarían evaluaciones para determinar su estado de salud.

Lupita Villalobos no peleará en el Supernova 2026

Si bien muchos esperaban poder ver a la famosa en el ring de Supernova 2026, la organización de box de entretenimiento reveló a través de un comunicado que la famosa no tiene permitido participar, después de que se dio a conocer el diagnóstico.

A través de un comunicado en sus redes oficiales, revelaron cuál fue el diagnóstico de la celebridad de Internet: “Tras las evaluaciones médicas realizadas en los últimos días a Lupita Villalobos, ésta fue diagnosticada con un hematoma subdural”, dice la publicación.

“Derivado de este diagnóstico y siguiendo las recomendaciones del equipo médico, Lupita Villalobos no cuenta con la autorización para participar por parte de la Comisión de Box de la Ciudad de México”, detallaron.

También apuntaron que la modelo se encuentra “estable y bajo supervisión médica, enfocada en su recuperación“. Supernova también dejó claro su interés por salvaguardar la integridad de sus participantes.

“Sabemos que esta decisión puede generar inconformidad entre quienes esperaban ver a Lupita en el ring; sin embargo, su bienestar es lo más importante y está por encima de cualquier otro aspecto“, sentenciaron.

Finalmente, la organización aseguró que están trabajando de manera activa para encontrar una nueva rival para Kim Shantal, la cual será anunciada en los próximos días. “Agradecemos la comprensión del público y reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de las y los participantes“, finalizó el comunicado.

Hasta el momento, Lupita Villalobos no ha hecho declaraciones en torno a su salida del Supernova 2026 a una semana de la pelea contra Kim Shantal, pues permanece bajo observación médica.