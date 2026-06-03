Mi Hermana Mayor y su Imperio Mafioso Van al Ataque, ¿Dónde ver el drama?

La serie en formato vertical Mi Hermana Mayor y su Imperio Mafioso Van al Ataque es un drama en el que una joven es humillada, pero su hermana sale al rescate para ayudarla con las personas crueles.

¿De qué trata Mi Hermana Mayor y su Imperio Mafioso Van al Ataque?

Mi Hermana Mayor y su Imperio Mafioso Van al Ataque sigue la historia de Irina Petrov. Ella podía parecer una don nadie con un mono de mecánico, pero en realidad era la despiadada Reina de la Mafia que gobernaba Nueva York.

Mi Hermana Mayor y su Imperio Mafioso Van al Ataque ı Foto: Especial

Acudió a la boda de su hermana Sasha con la esperanza de celebrar su felicidad, solo para ver cómo Sasha era insultada, utilizada y traicionada por la familia del novio.

Ellos creían que estaban aplastando a dos hermanas indefensas. Pero, siendo la Reina de la Mafia, ¿hasta dónde llegaría Irina para hacerles pagar?

¿Dónde ver Mi Hermana Mayor y su Imperio Mafioso Van al Ataque?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Goodshort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas comoDailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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