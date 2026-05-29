Un amor que no se agota: Reparto del drama coreano de Netflix

Netflix ha logrado conquistar a su audiencia con un k-drama. En esta ocasión, se trata de la serie coreana Un amor que no se agota, la cual ha dado de qué hablar no solo por su historia, sino también por el reparto que incluye a varios actores destacados en Corea.

¿De qué trata Un amor que no se agota?

La historia de Un amor que no se agota sigue a Dam Ye-jin, una estrella de las televentas que aspira a un ascenso que le daría acceso al codiciado espacio de fin de semana del canal donde trabaja, pero para lograrlo debe convencer al dueño de una empresa de productos de belleza de renovar su contrato al canal.

Así sale en busca de una seta, codiciada por sus propiedades cosméticas, que solo se cultiva en el pueblo de Deokpung. Allí se encuentra con Matthew Lee, un enigmático granjero que tiene varios trabajos, pero se niega a colaborar con ella (aunque claro, será el interés amoroso del k-drama).

Ambos continúan cruzándose en una serie de encuentros diurnos y nocturnos y poco a poco cada uno va entendiendo las razones del otro. Con el tiempo, esas casualidades se transforman en una conexión emocional profunda.

“Para remontar sus ingresos, una presentadora de televentas adicta al trabajo se muda al campo, donde un misterioso granjero altera sus planes… y sus sentimientos”, es la breve descripción de Netflix sobre Un amor que no se agota.

Hola 👋 mañana 22/04 van a ver el estreno de #SoldOutOnYou???



Aquí estaremos al firme por Ahn Hyo Seop, ojalá me guste.



Y ustedes?



Estrena por Netflix como "Un Amor Que No Se agota" pic.twitter.com/9osVjq8BHf — ✨Cami_Dramas✨ (@cami_dramas) April 22, 2026

Reparto de Un amor que no se agota

Como te mencionamos antes, uno de los elementos más llamativos de este proyecto es el elenco, pues podemos ver a varios actores que ya han destacado anteriormente en los dramas coreanos.

Ahn Hyo-seop es Matthew Lee

Un director ejecutivo de una empresa de materias primas naturales, e investigador de cosméticos, quien vive bajo un alias para distanciarse de su pasado y gestiona una granja de seta.

El actor y cantante surcoreano canadiense tiene 31 años de edad y fue aprendiz de JYP Entertainment por dos años. Ha participado en dramas como Propuesta laboral.

Chae Won-bin es Dam Ye-jin

Presentadora estrella de un programa en Hit Homeshopping, una misión para conseguir un contrato exclusivo la llega a la aldea de Deokpung para negociar con Matthew, sin sospechar qué tan difícil será en realidad.

Con 25 años, la actriz ha participado en dramas como Dulce Hogar o Doubt. Nació el 5 de abril de 2001, la menor de tres hermanas. En un inicio, su intención era convertirse en modelo, pero nació en ella el interés por la actuación.

Kim Bum como Seo Eric

Director ejecutivo de L’Étoile, una marca global de cuidado de la piel, y heredero de la familia Desruets, asumió el rol de líder después de años viajando para evitar conflictos.

El actor y modelo surcoreano de 36 años es ampliamente recordado por su papel de So Yi Jeong en el drama coreano clásico Boys Over Flowers, donde interpretaba a un joven adinerado y suertudo con las chicas.

El resto del elenco se compone con los siguientes actores:

Yoon Byung-hee como Kang Mu-won

Go Doo-shim como la tía Songhak/Yang Sang-geum

Jo Bok-rae como Park Kwang-mo

Kim Seo-an como Na Jin-yi

Ahn Sebin como Na Som-yi

Jo Woo-ri como Moon Ae-ra

Kim Jung-hwan como Jeon Jeong-muk

Seo Jin-won como Jeon Won-tak

Yang Heung-joo como So Jong-il

Jung Soo-jin como Jeong Nan-sun

Lee Sae-romi como Oh Bun-hong

Kim Young-jae como Dam Seok-gyeong

Woo Hee-jin como Song Myeong-hwa

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