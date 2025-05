Entrenando por amor: ¿dónde ver este drama coreano y quién es quién en esta serie romantica?

“Entrenando por amor” o “Pump Up the Healthy Love” (por su título en inglés) es una comedia romántica surcoreana que se desarrolla en el entorno de un gimnasio abierto las 24 horas.

La historia sigue a Lee Mi Ran, una gerente de agencia de viajes que, tras una dolorosa ruptura amorosa, decide cambiar su vida y se inscribe en un gimnasio dirigido por Do Hyeon Joong.

El entrenador es un exfisicoculturista campeón que ha dejado las competencias para enfocarse en ayudar a otros a alcanzar sus metas de salud.

A medida que Mi Ran se sumerge en un riguroso régimen de entrenamiento, comienza una transformación no solo física, sino también emocional.

Durante su proceso Lee Mi va descubriendo nuevas facetas de sí misma y desarrollando una conexión especial con su entrenador.

Do Hyeon Joong es un exfisicoculturista retirado que pone un gimnasio para ayudar a otros a cumplir sus metas. ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién es Do Hyeon Joong en Entrenando por amor?

Do Hyeon Joong es un exfisicoculturista de renombre que ganó el prestigioso título de “Mr. David”.

Tras su retiro de las competencias, decide abrir un gimnasio de 24 horas para ayudar a otros a alcanzar sus objetivos de salud.

Es interpretado por Lee Jun Young, conocido por su versatilidad como actor y cantante, y por su participación en dramas como “Imitation” y “Please Don’t Date Him”.

Lee Mi Ran decide cambiar su vida sufre una dolorosa ruptura amorosa y decide que su vida necesita un cambio. ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién es Lee Mi Ran en Entrenando por amor?

Lee Mi Ran es una mujer que, tras una ruptura amorosa, busca reinventarse y mejorar su bienestar físico y emocional.

Se une al gimnasio de Do Hyeon Joong y, a través de su entrenamiento, comienza una transformación significativa en su vida.

Es interpretada por Jung Eun Ji, miembro del grupo Apink y reconocida por su actuación en dramas como “Reply 1997” y “Untouchable”.

Amigos y compañeros del trabajo y del gimnasio de Lee Mi Ran y Do Hyeon Joong completan el reparto de esta divertida serie. ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién completa el reparto de Entrenando por amor?

Lee Mi Do como Rosa

Rosa es una empleada veterana del gimnasio, conocida por su habilidad para manejar a los miembros más difíciles y por mantener un ojo crítico sobre Do Hyeon Joong, el nuevo propietario.

Lee Mi Do es reconocida por su participación en dramas como The Beauty Inside y Misty, donde ha demostrado su versatilidad actoral.

Lee Seung Woo como Alex

Alex es el carismático y musculoso “chico de los recados” del gimnasio, apodado “el hombre musculoso de cara de bebé”.

Su lealtad a Do Hyeon Joong y su energía positiva lo convierten en una figura entrañable.

Lee Seung Woo ha aparecido en series como Hospital Playlist y Prison Playbook, destacándose por su presencia escénica.

Park Sung Yeon como Im Seong Im

Im Seong Im es la líder del trío conocido como las “brujas del gimnasio”, un grupo de mujeres que aportan humor y dinamismo a la serie.

Park Sung Yeon ha participado en dramas como It’s Okay to Not Be Okay y The King: Eternal Monarch, donde ha interpretado roles secundarios memorables.

Lee Ji Hye como Yoon Bu Young

Yoon Bu Young es la segunda al mando del trío de las “brujas del gimnasio”, caracterizada por su determinación y encanto.

Lee Ji Hye ha trabajado en producciones como Reply 1988 y Hospital Playlist, mostrando su talento en roles de apoyo.

Hong Yoon Hwa como Park Dul Hee

Park Dul Hee es la más joven del trío, conocida por su personalidad adorable y su deseo de mejorar su salud física.

Hong Yoon Hwa es una comediante y actriz que ha participado en programas como We Got Married y Law of the Jungle, aportando su carisma y humor.

Kim Kwon como Lee Ro Yi

Lee Ro Yi es un personaje misterioso cuya historia se desarrolla a lo largo de la serie.

Kim Kwon ha sido parte de dramas como He is Psychometric y Leverage, donde ha interpretado personajes complejos y enigmáticos.

Lee Mi Ran y Do Hyeon Joong empiezan a desarrollar sentimiento más allá de la amistad. ı Foto: Captura de pantalla

¿Dónde ver Entrenando por amor?

La serie se transmite en Corea del Sur a través del canal KBS2 y está disponible internacionalmente en la plataforma de streaming Viki, con subtítulos en varios idiomas, incluyendo español. La serie consta de 12 episodios y se emite los miércoles y jueves.

Dailymotion es otra plataforma donde está disponible la serie, aunque por el momento sólo con subtítulos en inglés “Pump Up the Healthy Love”