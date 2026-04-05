Reparto de Sabuesos: ¿Quién es quién en la temporada 2 de la serie coreana de Netflix?

Sabuesos estrenó su segunda temporada hace un par de días y ha sido todo un éxito en la plataforma de Netflix, donde una vez más, un drama coreano ha demostrado su habilidad para capturar la atención de millones de personas.

“Luego de desmantelar una despiadada red de prestamistas, Gun‑woo (Woo Do‑hwan) y Woo‑jin (Lee Sang‑yi) se preparan para otro gran derechazo, esta vez en contra de una liga mundial de boxeo clandestino que se rige por el dinero y la violencia“, describe la sinopsis oficial de la serie de Sabuesos.

En la segunda temporada, Woo Do-hwan y Lee Sang-yi regresan como Gun-woo y Woo-jin, dos luchadores curtidos por las batallas que han librado juntos. Tras derrotar a los usureros, Gun-woo está más motivado que nunca para perseguir su sueño de convertirse en campeón de boxeo, con Woo-jin ahora apoyándolo incondicionalmente como su entrenador y familia adoptiva.

Pero el dúo se enfrenta a un nuevo y amenazador enemigo que lucha por dinero y poder por encima de todo: Baek-jeong (Jung Ji-hoon). Una vez más, Gun-woo y Woo-jin deberán luchar para proteger todo lo que aprecian. La serie se basa en el webtoon “Sanyanggaedeul” de Jeong Chan y destaca por sus intensas escenas de acción y alto riesgo.

Reparto de Sabuesos, ¿Quién es quién en la serie coreana?

Te compartimos la lista de actores y personajes que vemos en la segunda temporada de la serie de Netflix.

Woo Do-hwan como Kim Geon-woo

Woo Do-hwan regresa al papel de un boxeador disciplinado, quien se ha convertido en un campeón y es presionado para aceptar una pelea clandestina.

Lee Sang-yi como Hong Woo-jin

Lee Sang-yi interpreta a amigo y entrenador de Geon-woo. Por su cercanía, cuando surge una nueva amenaza, no duda en exponerse para proteger a quienes considera su familia.

Rain (Jung Ji-hoon) como Baek-jeong

Rain (Jung Ji-hoon) es un exboxeador que dirige la red internacional de boxeo clandestino IKFC y que escoge a Geon-woo como su siguiente adversario.

Choi Si-won como Hong Min-beom

Choi Si-won es el heredero del Grupo Lil que sobrevive a los eventos de la primera entrega y regresa para ayudar al protagonista contra su nuevo rival.

El resto del elenco se compone por los siguientes actores y personajes