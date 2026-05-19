¿Cómo murió Kevin Jeldres? Vocalista de Kevin y sus Lumaquinos

Tras darse a conocer la muerte de Kevin Jeldres, el vocalista de Kevin y sus Lumaquinos, la comunidad del música chilena se ha teñido de luto. Fue la municipalidad donde nació quienes informaron sobre el fallecimiento.

“El alcalde Juan Carlos Abud y el Concejo Municipal expresan su profunda consternación por los hechos ante la partida de un joven que siempre vinculado a los espacios artísticos que contagiaba alegría con su música y baile”, lamentó la administración de Machalí.

Fallece Kevin Jeldres Acuña, vocalista de Kevin y sus Lumaquinos ı Foto: IG: @kevinysuslumaquinosoficial

Jeldres era la voz principal de la agrupación ranchera Kevin y sus Lumaquinos. Uno de los grandes éxito en su carrera fue Los Vampiros, canción que supera super los 3 millones de reproducciones entre Spotify y YouTube.

¿Cómo murió Kevin Jeldres?

Es poco lo que se sabe sobre la muerte de Kevin, pues prefirieron mantener los detalles en secreto. Sin embargo, se sabe que fue consecuencia de una enfermedad que enfrentaba desde hace tiempo y que en el pasado, había afectado a su salud.

“Lamentablemente durante sus últimos días tuvo que enfrentar problemas de salud que tristemente para todos terminaron con su deceso”, informó la entidad.

Uno de los músicos que lo acompañó, realizó una publicación donde hablaba más a fondo sobre su compañero y amigo, a quien celebró por su talento artístico.

“Kevin no solo fue un tremendo artista arriba de un escenario, también fue una gran persona, un compañero leal y un hermano de esos que la vida pone muy pocas veces en el camino. Compartimos música, escenarios, risas, conversaciones eternas y también muchos momentos difíciles donde siempre estuvimos el uno para el otro”, comenzó.

Siguió: “Todavía cuesta creer una partida tan injusta y tan repentina. Su ausencia deja un vacío enorme entre todos quienes tuvimos la suerte de conocerlo y compartir con él. Toda mi fuerza y cariño para Nicole, para la pequeña Keyla y para toda su familia y cercanos en este momento tan doloroso”.

“Y a ti, hermano… gracias por cada conversación, cada consejo, cada risa y cada momento vivido. Me quedo con todo eso guardado para siempre en el corazón. Descansa en paz, compadre. Esto no es un adiós, es solo un hasta pronto", finalizó.