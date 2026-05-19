El mundo de la música está de luto por la muerte de la artista, cantante y bailarina Totó “La Momposina”, quien falleció a los 85 años.

En las redes sociales oficiales de la artista se dio a conocer su deceso, por medio de un mensaje firmado por su familia, quienes revelaron la triste noticia.

“Con profundo dolor, nosotros sus hijos Marco Vinicio, Angelica Maria y Euridice Salome Oyaga Bazanta, anunciamos el fallecimiento de nuestra madre Sonia Bazanta Vides, más conocida como Totó ”La Momposina", rodeada de su familia en Celaya, México, el domingo 17 de Mayo”, se lee en la publicación.

“Con inmensa tristeza, pero también con profundo orgullo y gratitud, nosotros sus hijos y toda la familia la despedimos con la dignidad y el amor que merece. Gracias, Totico, por todo lo que nos regalaste, por tu ejemplo, tu entrega y tu inmenso legado”, continúa el comunicado.

¿De qué murió Totó “La Momposina”?

De acuerdo con la información de la misma familia, Totó “La Momposina” murió a causa de un infarto al miocardio.

¿Dónde murió Totó “La Momposina”?

La artista murió en México, en Celaya, Guanajuato, sin embargo, su familia anunció en las redes sociales que van a hacer el traslado del cuerpo desde México hacia su natal país que es Colombia.

¿De dónde era Totó “La Momposina”?

La cantante era originaria de una comunidad llamada Talaigua Nuevo (Bolívar), cerca de Mompox, en Colombia. Sin embargo, debido a la violencia, su familia se trasladó de Talaigua a Barrancabermeja, Villavicencio y finalmente a Bogotá.

Totó proviene de una familia de músicos de varias generaciones, cuarta o quinta, con raíces afrocolombianas e indígenas.

Desde niña aprendió los ritmos tradicionales de la región Caribe, como el bullerengue, cumbia, mapalé, porro, tambora y otros.

¿Cuál es el nombre real de Totó “La Momposina”?

El nombre real de Totó “La Momposina” es Sonia Bazanta Vides.

¿Quién era Totó “La Momposina”?

Totó nació en una familia de músico el el 1 de agosto de 1940 en Talaigua Nuevo. Comenzó su carrera en 1967-1968 cuando formó su propio grupo llamando Totó “La Momposina” y Sus Tambores.

Se destacó por interpretar y difundir la música tradicional del Caribe colombiano con autenticidad, combinando voz poderosa, baile y percusión.

Su carrera internacional despegó en las décadas de 1970 y 1980. Vivió varios años en París estudiando música y coreografía. Realizó giras por Europa, Asia, África, Estados Unidos y Latinoamérica.

Destacó su participación en la ceremonia del Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez en 1982. Colaboró con artistas como Calle 13 y Lila Downs, y grabó álbumes icónicos como La Candela Viva (1993) con el sello Real World de Peter Gabriel, que la dio a conocer mundialmente.