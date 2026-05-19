Seis años y un adiós, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Seis años y un adiós es un drama chino en el que conocemos a una joven que tras años cuidando de un padre y su hijo, por quienes soportó situaciones que no debía por un pacto que nadie más conocía.

¿De qué trata Seis años y un adiós?

Seis años y un adiós sigue la historia de Luna, quien pasó seis años cuidando a un padre y su hijo, aguantando desprecios y mentiras por un pacto que nadie conocía.

Cuando al fin terminó su compromiso, ellos la traicionaron... y esta vez, ella decidió irse para siempre. Su vida cambió al reencontrarse con quien una vez la salvó.

Mientras empezaba de cero, los que la abandonaron entendieron muy tarde el daño que hicieron. Esta es una historia de amor que dejó cicatrices, segundas oportunidades... y un corazón que late entre el rencor y la esperanza.

¿Dónde ver Seis años y un adiós?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de FlareFlow. Puedes ver los primeros capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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